Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisinekler için en iyi sivrisinek kovucu çeşitleri

Yaz mevsimi, güneşli günleri ve sıcak havasıyla çoğu insanın en sevdiği mevsim. Ancak her güzelin bir kusuru olduğu gibi yazın da kusurları var elbette. "Nedir bu kusur?" diyecek olursanız yanıt havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler olacaktır. Tam uyumak üzereyken vızıltı veya ısırık sonrası gelen kaşıntı hissi insanın tadını kaçırabiliyor. Ancak merak etmeyin, sivrisineklerden kurtulmak için piyasada birçok farklı cihaz ve ilaç bulmak mümkün. Yaz aylarında sivrisineklerin keyfini bozmasını istemeyenler için en iyi sivrisinek kovucu çeşitlerini inceledik.

1. Sivrisinek ısırığını önlemek için spreyler...

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Yaz aylarında sivrisinekleri vücudunuzdan uzaklaştırmak için sinek kovuculardan faydalanabilirsiniz. OFF! markasının vücuda sıkılabilen bu ürünü, en iyi sivrisinek kovucu sprey alternatiflerinden biri. 6 saate yakın etkin koruma sağlayan sivrisinek kovucu spreyden maksimum fayda sağlamak için kendinizden 15-20 cm uzaklıkta ve dik konumda tutmalı, yavaş ve dairesel hareketlerle sıktıktan sonra hafifçe cildinize yaymalısınız. Su bazlı bir formülü olan sinek kovucu sprey, ciltte yapışkanlık hissi bırakmadığı gibi uygulama sonrasında bir ferahlama sağlıyor. Ayrıca bu ürünü 2 yaş üzeri herkesin kullanabileceğini belirtmekte fayda var.

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2. Doğal içerikli sinek kovucu spreyler

Yaz mevsiminde sivrisineklerden korunmak, açık havada yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için doğal içerikli bir ürün arayışınız varsa adından sıkça söz ettiren INCIA'nın bu ürünü sizin için güzel bir alternatif olabilir. INCIA markasının en etkili sivrisinek kovucu spreylerinden biri olan ürün, hızlı emilen formülü sayesinde uygulama sonrası cildinizde yağlı veya yapışkan bir his bırakmıyor. Sineklere karşı etkili bir koruma sağlayan bu sprey, içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cildi nemlendiriyor ve kuruluk hissinin önüne geçiyor. Doğal bileşenlerden oluşan bir formülü olduğu için kullanmaya başladıktan sonraki 6 ay içinde tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

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3. Bebek ve çocuklar için özel spreyler

Yaz mevsiminde sivrisinek ısırıkları bebek ve çocuklar için oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bebeğinizi veya çocuğunuzu hassas cildine zarar vermeden sivrisineklerden korumak için doğal içerikli bir spreyden yardım alabilirsiniz. Bebeğinizin cildine uygulayabileceğiniz en güçlü sivrisinek kovucu alternatiflerinden biri Nurse Harvey's markasının Organics Buzz Off adını verdiği spreyi olabilir. Tamamen doğal bileşenler kullanılarak üretilen sinek kovucu spreyi bebek ve çocukların yanı sıra yetişkinler de gönül rahatlığıyla kullanabilir.

Nurse Harvey's Organics Buzz Off Sinek Kovucu Sprey'i detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

4. Sineklerden korunurken hoş bir ambiyans yaratın

Sivrisineklerin kol gezdiği yaz mevsiminde açık havada oturmanın keyfini çıkarırken sinek ısırıklarına maruz kalmak istemiyorsanız sizi korurken aromaterapi etkisiyle hoş bir ambiyans sağlayacak mumlardan faydalanabilirsiniz. Radika'nın içeriğinde citronella yağı kullandığı mum ile yaz akşamlarında sivrisinekleri bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırabilirsiniz. Markanın %100 doğal bal mumundan üretilen ürününün ferahlık hissi veren yağlardan oluşan başka modelleri de bulunuyor. Eğer "Sivrisinek kovucu işe yarıyor mu?" diyorsanız citronella yağının özellikle sivrisinekler üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmekte fayda var.

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5. Sivrisineklerden korunmak için etkili cihazlar...

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Sıcak yaz aylarında sivrisinekleri etrafınızdan uzaklaştırmak için elektronik cihazlardan faydalanabilirsiniz. Böyle bir cihaz kullanmayı tercih ederseniz bunun için en uygun sivrisinek kovucu cihaz tavsiyesi tabletle çalışan Xiaomi Mija Sinek Kovucu olabilir. Zaman ayarı yapabilmeniz için üzerinde bir buton bulunan cihaz, 28 metrelik bir güvenli alan oluşturarak sivrisineklerden korunmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu cihazı bahçede veya balkonda açık hava keyfi yaparken de kullanabilirsiniz. Pille çalıştığı için portatif bir özelliğe sahip olan cihaz sayesinde sivrisinekler artık sizin için dert değil!

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6. Sinekleri korkutarak uzaklaştırın...

Yaz aylarında sivrisineklerden korunmak için kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız Pratikko markasının Sinek Kovar Pervane isimli cihazından yardım alabilirsiniz. Markanın 2 adet AA pil ile çalışan ve 32 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan ürünü, balkon ve bahçe keyfi yaparken olduğu gibi kamplarınızda da sizi sivrisineklerden koruyor. Yansıtıcı noktaları aracılığıyla sinekleri korkutarak uzak tutan bu cihaz, yumuşak dokunuşlu pervanesi ile çocuklarınız ve sizin için tehlike yaratmıyor.

Pratikko Sinek Kovar Pervane cihazını daha detaylı incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Ultrasonik cihazlarla etkili koruma sağlayabilirsiniz

Sivrisineklerden korunmak için tercih edebileceğiniz yollardan biri de ultrasonik cihazlar. Exeo'nun ultrasonik cihazı sivrisineklerin yanı sıra her türlü sinek, böcek ve haşereyi uzak tutma konusunda son derece etkili. Ses dalgaları aracılığıyla sinek ve böcekleri uzaklaştıran cihaz, hiçbir kimyasal madde kullanmadığı için sağlığınız için tamamen zararsız bir yardımcı. 80-120 metrekare kapsama alanına sahip olan ve geniş bir bölgeyi koruma altına alan ultrasonik cihaz sayesinde yaz akşamlarında sivrisineklerden korkmadan açık hava keyfi yapabilirsiniz.

Exeo Sinek ve Haşere Kovucu Ultrasonik Cihaz'ı incelemek için buraya tıklayın.

8. Taşınabilir cihazlar ile sivrisinekler kampta da problem olmasın...

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Kamp yapmayı seviyor ve yaz mevsimini çoğunlukla açık havada geçiriyorsanız sivrisineklerden korunmak için taşınabilir cihazları tercih edebilirsiniz. Decdeal markasının insanlar ve evcil hayvanlar tarafından duyulamayan ultrasonik sesler kullanarak sivrisinekleri ve haşereleri uzaklaştıran cihazı 100 mAh lityum pille çalışıyor. USB kablosu sayesinde kolaylıkla şarj edebileceğiniz bu cihazı üzerindeki askı aparatı sayesinde dilediğiniz yere asabilir, açık havada sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Decdeal'in özellikle kamp yapmayı sevenler için harika bir çözüm sunan ultrasonik cihazını detaylıca incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Giyilebilir teknolojiden destek alabilirsiniz...

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Sivrisinekleri çevrenizden uzaklaştırmak için tercih edebileceğiniz diğer bir ürün de giyilebilir sinek kovucu cihazlar. Sunydog markasının USB ile şarj olan Elektronik Sivrisinek Kovucu cihazı, saat fonksiyonuyla da son derece kullanışlı bir ürün. Herhangi bir gürültü veya kokuya sebep olmayan cihaz hamileler için olduğu kadar çocuklar için de güvenli bir çözüm sunuyor. Ayrıca sivrisineklerin yanı sıra diğer böcek türlerinde de etkili olan Elektronik Sinek Kovucu, uzun ömürlü pili sayesinde de uzun süreli bir kullanım sağlıyor.

Sunydog'un saat fonksiyonlu sinek kovucu bilekliğini incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Güneş enerjisi ile çalışan sinek kovucular

Yaz mevsiminde bahçede otururken sizi sineklerden koruyacak bir yardımcı arıyorsanız Anself'in açık alanlar için ürettiği, güneş enerjisiyle çalışan LED lambaları tam size göre! Anself Sivrisinek Kovucu Lamba'yı bahçe veya balkonunuza yerleştirerek sevdiklerinizi sivrisineklerden koruyacak bir alan yaratabilir, bahçe keyfinizi doyasıya yaşayabilirsiniz. Anself Sivrisinek Kovucu Lamba, güneş enerjisinden faydalanarak şarj olduğu için elektrik tüketmiyor ve yaklaşık 8-10 saat kesintisiz çalışabiliyor.

Bahçenizde güvenli bir alan oluşturmanızı sağlayacak sivrisinek kovucu LED lambaları detaylı bir şekilde incelemek ve hemen sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

11. En klasik çözüm elektrolikit sinek kovucular...

Yaz mevsiminde özellikle kapalı alanlarda sivrisineklerden korunmanın en bilindik yollarından biri elektrolikit cihazlar. Sivrisineklerin verdiği rahatsızlığın önüne geçmek için böcek ve sinek ilaçları denildiğinde akla ilk gelen markalardan Detan'ın elektrolikit cihazını tercih edebilirsiniz. Cihazın kutusundan çıkan bir tüp elektrolikit sıvı ile toplam 60 gece boyunca sivrisineklerden korunabilirsiniz. Sinek ilacı tüpünü kolaylıkla monte edebileceğiniz cihaz son derece pratik bir kullanım sunuyor. Ayrıca prize taktığınız andan itibaren etkisini görmeye başlayacağınızı belirtmekte fayda var.

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