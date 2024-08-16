Yaz aylarının korkulu rüyasına dikkat: Organ yetmezliğine kadar gidebiliyor! 'Çıplak elle dokunmayın' uyarısı

Başhekim Dr. Orkun Kızılöz, havaların ısınmasıyla birlikte piknik yapanların artması, bağ ve bahçelerde çalışmaların yoğunlaşması üzerine vatandaşları kene ısırmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahip olduğunu belirten Kızılöz sözlerine şöyle devam etti;

“Vücudumuza kene tutunmasıyla bulaşmakla birlikte keneler çıplak elle çıkarılması ya da ezilmesi ile hasta insanların tükürük ve kan gibi vücut sıvılarına temas etmekle, mikrop taşıyan hayvanların kanları, vücut sıvıları ve dokularına korunmasız temasla da bulaşabilmektedir. Genel olarak hastalığa bağlı ölüm oranlarının yüzde 30-50'lere ulaşabilir. En sık ölüm sebebi organ yetmezliği (kalp, beyin, karaciğer, böbrek, akciğer), beyin içi kanama ve diğer iç kanamalar."

"VÜCUDU ÖRTEN GİYSİLER GİYİLMELİ"

Kızılöz açıklamasının devamında, "Kene yönünden riskli tarla, bahçe, orman ve piknik alanı gibi alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, uzun kollu kazak veya gömlek ile uzun paçalı pantolonlar, uzun çorap ve bot tercih edilmeli, giysiler düzenli olarak kene varlığı açısından kontrol edilmelidir.

Kişi riskli alanlardan dönünce kendisinin ve varsa çocuklarının vücudunda özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkasında kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır.

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilir. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir" dedi.

"KENE ÇIPLAK EL İLE ÖLDÜRÜLMEMELİ"

Dr. Orhan Orkun Kızılöz hastalığın görüldüğü bölgelerde hayvancılıkla uğraşanlar eldiven, gözlük gibi koruyucu kullanmalarını söyleyerek, "Hastalıkla mücadelede bir diğer önemli nokta ise hastalığın görüldüğü bölgelerde kene sayısının kontrolü amacı ile uygun kimyasal ilaçlarla tarlaların ilaçlanmasıdır. Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır.

Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini, kanını emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır. Kene ısırmasından sonra şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kusma, kas ağrıları ya da vücudunuzun herhangi bir bölgesinde felç bulguları ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmanız hayati bir önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır