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Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 08:28 | Son Güncelleme

Bursa’da çocuklar yaz bitmesine rağmen parkta fıskiyenin altında sırılsıklam ıslanarak eğlendi.Nilüfer ilçesindeki Ata Park’da su fışkırtan fıskiyelere gelen çocuklar, son bahar olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı.

Bursa’da çocuklar yaz bitmesine rağmen parkta fıskiyenin altında sırılsıklam ıslanarak eğlendi.
Nilüfer ilçesindeki Ata Park’da su fışkırtan fıskiyelere gelen çocuklar, son bahar olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı. Çocuklar parkta fıskiyelerden akan suyun altında koşarak ıslandı. Suyun altına serinlemek için değil eğlenmek için girdiklerini belirten çocuklar, hasta olmaktan korkmadıklarını söyledi. Mevsim değişiklerinin yaşandığı bugünlerde suyun altında saatlerce ıslanan çocuklardan bazılarının kendini sulu eğlenceye fazla kaptırıp üşüdüğü görüldü.
Havayı güzel görünce kendilerini suyun altına attıklarını ifade eden öğrenciler “Sonbahar olmasına rağmen hava çok güzel. Biz de eğlenmek için su parkına geldik. Burada fıskiyelerin üstünden geçerek ıslanıyoruz. Biraz üşüsek de çok eğleniyoruz. Mevsimin son güzel havalarını değerlendiriyoruz” dedi.
Çocuklarını eğlendirmek için parka getirdiklerini belirten aileler, “Çocuklarımız buraya gelmeyi çok istedi, biz de onları kurmayarak getirdik. Burada ıslanarak eğleniyorlar. Islandıktan sonra üstlerini hemen değiştirip eve götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi

Yaz bitti çocukların su sevgisi bitmedi
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