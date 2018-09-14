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Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan ve kentin turizm simgesi haline gelen Kızkalesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu sürüyor.

Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan ve kentin turizm simgesi haline gelen Kızkalesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu sürüyor.
Yaz mevsiminin bitmesine rağmen sahilleri dolduranlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.
321 kilometrelik sahil şeridi ile Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersin'deki Kızkalesi'nde yaz hareketliliği devam ediyor. 7'den 70'e herkesin adeta akın ettiği Kızkalesi'ndeki tatilciler, tarihe tanıklık eden bölgede yüzerek, güneşlenerek, dans ederek ve kitap okuyarak dinleniyor. Yaz mevsiminin bitmesine rağmen yaşanan hareketlilik bölgedeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Bölge turizmini değerlendiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, plajı olan mahallelerdeki konaklama tesislerinde yüzde 90'a varan doluluğun devam ettiğini söyledi. Turistler tarafından tercih edilen bir yer olması nedeni ile yerleşim birimlerindeki spor alanı, park, çok amaçlı tesis ve oyun alanlarının artırıldığını belirten Tollu, "Yapılan bu çalışmalar turist sayısını artırdığı gibi turizm sezonunu da uzatıyor. Ayrıca yeni tesisler yapıp veya mevcut tesisleri düzenleyip yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Burada yılın 12 günü güneşli geçiyor. Türkiye'nin deniz kıyısının en sıcak olduğu bölgesinde yaşıyoruz. Tüm çalışmalar turistleri bir misafir olarak ağırlamak içindir. Turizm işletmecilerimiz de bu düşüncede hareket ederlerse, Kızkalesi'nde ve bölgemizde yaz hiç bitmeyecektir" dedi.

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Yaz bitti, deniz keyfi bitmediYaz bitti, deniz keyfi bitmediYaz bitti, deniz keyfi bitmediYaz bitti, deniz keyfi bitmedi

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