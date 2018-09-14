HABER

Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan ve kentin turizm simgesi haline gelen Kızkalesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu sürüyor.

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan ve kentin turizm simgesi haline gelen Kızkalesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu sürüyor. Yaz mevsiminin bitmesine rağmen sahilleri dolduranlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor. 321 kilometrelik sahil şeridi ile Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersin'deki Kızkalesi'nde yaz hareketliliği devam ediyor. 7'den 70'e herkesin adeta akın ettiği Kızkalesi'ndeki tatilciler, tarihe tanıklık eden bölgede yüzerek, güneşlenerek, dans ederek ve kitap okuyarak dinleniyor. Yaz mevsiminin bitmesine rağmen yaşanan hareketlilik bölgedeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Bölge turizmini değerlendiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, plajı olan mahallelerdeki konaklama tesislerinde yüzde 90'a varan doluluğun devam ettiğini söyledi. Turistler tarafından tercih edilen bir yer olması nedeni ile yerleşim birimlerindeki spor alanı, park, çok amaçlı tesis ve oyun alanlarının artırıldığını belirten Tollu, "Yapılan bu çalışmalar turist sayısını artırdığı gibi turizm sezonunu da uzatıyor. Ayrıca yeni tesisler yapıp veya mevcut tesisleri düzenleyip yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Burada yılın 12 günü güneşli geçiyor. Türkiye'nin deniz kıyısının en sıcak olduğu bölgesinde yaşıyoruz. Tüm çalışmalar turistleri bir misafir olarak ağırlamak içindir. Turizm işletmecilerimiz de bu düşüncede hareket ederlerse, Kızkalesi'nde ve bölgemizde yaz hiç bitmeyecektir" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Marmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntü
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.