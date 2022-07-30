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Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

29.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi zaman giymeye, kullanmaya kıyamadığınız eşyaların raflarda vadelerini doldurmasına göz yumarsınız. Bazense defalarca giyilmiş, kullanılmış olmasına rağmen her seferinde eliniz belirli eşyalara gider. Peki kısa sürede gönüllerinizi çelecek, göz bebeğiniz hâline gelecek yeni favori ürünlerinizle Amazon sayesinde tanışmaya ne dersiniz? Amazon'un geniş yelpazeli kategorileri ile yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz ürünleri sizler için derledik.

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Her zaman zevklerinize uygun ürünleri bulmak kolay olmadığı için aldıklarınıza bir yatırım gözüyle bakabilirsiniz çünkü yaz dönemlerinde gereksinim duyduğunuz ürünlerin en az birkaç yaz dayanmasını istersiniz. Bu nedenle yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz ürünlerin aynı zamanda dayanıklı olmasını da istersiniz. Peki spor yaparken, plajın keyfini çıkarırken veya kafanızı dinleyebileceğiniz bir kampa çıktığınızda favori ürününüz hâline seçenekleri keşfetmeye hazır mısınız? Gelin hem tatil keyfinizi ikiye katlayacak hem kış aylarında bile üzerinizde görmek isteyeceğiniz ürünlere birlikte göz atalım.

1. Varlığını hissetmeyeceğiniz plaj elbisesi: YouKD Uzun Elbise

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

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Tatillerinizde hiç püfür püfür, varlığını bile hissetmeyeceğiniz kıyafetlerin eksikliğini duydunuz mu? YouKD Uzun Elbise ile kimono, sabahlık ya da hırka ile kullanabileceğiniz bir kıyafete kavuşursunuz. Tam bir fiyat/performans ürünü olan elbiseyi hiç üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Yumuşacık kumaşıyla üzerinizde olduğunu dahi fark ettirmeyen model, dik V yakası ve uzun bohem tarzıyla harika bir görünüme sahip. Ürünün kumaşının kırışmaz olması da kullanımını pratikleştirir. Havadar yapısı ile rahat etmenizi sağlayacak elbiseyi evinizde, havuz başında ve gezilerinizde gönül rahatlığı ile giyebilirsiniz.

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2. Nem emici yoga şortu: Move Beyond Yoga ve Bisikletçi Şortu

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Egzersiz yaparken hareket etmenizi kolaylaştıracak ekipman ve kıyafetlerle çalışmak çok önemli. Ultra yumuşak ve nem emici Move Beyond Yoga ve Bisikletçi Şortu, esnek kumaşı sayesinde yaz aylarının favori ürünü hâline gelir. Opak, dört yönlü, kalın ve esnek kumaşı; çömelme, esneme veya gerilme gibi hareketleri içeren zorlu egzersizleri yaparken ne giydiğinizi dert etmenizin önüne geçer. Vücudunuza tam oturacak ürünün iki adet yan cebi sayesinde telefonlarınızı veya diğer önemli eşyalarınızı yanınızdan ayırmak zorunda kalmazsınız. Daha ne olsun, değil mi?

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3. Nefes aldıran bir model: adidas Koşu Ayakkabısı

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Spor yaparken sahaya bedeninize en uygun kıyafet ve ayakkabılarla sahaya çıkmak, bir yerinizi sakatlamamak ve konforlu bir spor deneyimi yaşamak için epey önemli. Hem performansınızı arttıran hem ayak sağlığınızı düşünen adidas Koşu Ayakkabısı, hafif ve fileli tasarımı ile ayaklarınıza nefes aldırır ve yaz aylarında ayaklarınızı terlemesinin önüne geçer. Dengenizi sağlamada kontrol sahibi olmanızı sağlayan ayakkabılar, ayaklarınızı tam kavrar. Kullananların tam konfor için normalde giydiğiniz numaradan bir numara daha büyük almanızı önerdiği adidas Koşu Ayakkabısı'nı günlük olarak da kullanabilirsiniz.

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4. Hızlıca kurur: XDSP Hızlı Kuruyan Spor Şortu

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Yaz aylarında yaşanan en büyük güçlüklerden biri, terleyince ıslanan kıyafetlerden kaynaklanır. XDSP Hızlı Kuruyan Spor Şortu ile bu sorunun önüne geçmek mümkün. Polyester malzemeden üretilen ürün, ultra nefes aldıran yapısı ile rahat bir performans sergilemenizi sağlar. Kompresyon kalıplı şort ile bacak kaslarınızı destekleyebilir, performansınızı iyileştirebilirsiniz. Modelin çift taraflı cepleri sayesinde kıymetli eşyalarınızı ve telefonlarınızı yanınızda tutabilir, bu sayede eşyalarınızın güvenliğini dert etmezsiniz. Hızlıca kuruyan modeli sadece sportif amaçlar için değil, günlük olarak da kullanabilirsiniz. Şortu dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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5. Grinin ve yeşilin uyumu: Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

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Güneş ışınları insan vücudu için faydalı olsa da göz gibi hassas bölgelerin güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarından korunması gerekir. Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü ile hem göz sağlığınızı korur hem şık bir görünüm elde edersiniz. Metal ham madde kullanılarak üretilen güneş gözlüğü dayanıklılık vadeder. Modelin polarize gözlük camları ise güneş ışınlarını yansıtarak işlevini tam olarak yerine getirir. Zamansız tasarımı ile uzun yıllar sonra bile şıklığını koruyacak modeli denemeye ne dersiniz? Öyleyse kombinlerinizi tamamlayacak bu harika aksesuar için harekete geçmelisiniz!

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6. Sizi daha formda gösterir: Enmain Kadın Elbise

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Yaz mevsiminin vazgeçilmez ürünü olan renkli elbiseler, kadınların raflardan kaldırmaya kıyamayacağı klasikler arasında yer alır. Geniş eteği, rahat swing düğmeleri ile Enmain Kadın Elbise'yi günlük kombinlerinizde ya da plajda kullanabilirsiniz. İp askılı elbisenin polyester ve likralı baskı kumaşı konforunuzu arttırır. İstediğiniz aksesuarla kombinleyebileceğiniz elbise ile girdiğiniz her ortamın gözdesi hâline gelirsiniz. Elbisede bulunan cepler sayesinde dilerseniz yanınıza çanta alma zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Vücudunuza yapışmayan ve yumuşacık elbisenin içerisinde özgürce hareket edebilirsiniz. Elbisenin altına beyaz renkli sandalet ya da spor ayakkabı giymeyi de unutmayın!

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7. Camper sandalet ile mutlu ayaklar

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Ayaklarınızın her zaman kapalı ayakkabılara sıkışıp kalmasını istemezsiniz, değil mi? Hele bir de yaz ayları geldiyse kesinlikle hayır! Ayakkabıyı eleseniz bile terlikler de her zaman şık bir görünüm sergilemeyi başaramaz. Tam da bu noktada devreye sandaletler girer! Camper Sandalet ile hem ayaklarınıza nefes aldırabilir hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Sandaletinizin kayışlarının kaliteli bir deriden üretilmesi ve yumuşacık olması konforunuzu arttırır. Geniş ve yüksek tabanıyla rahatlıkla kullanabileceğiniz sandalet ile paranızın her kuruşuna değdiğini hissedebilir, fiyat/performans beklentilerinizi karşılayan ürün ile mutlu bir yaz geçirebilirsiniz.

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8. Pamuk konforunun başınızın üstünde yeri var: HGDGears Unisex Cap

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Amazon ürünleri

Yaz mevsimi güneş ışığına bol bol maruz kalmanız anlamına gelir. Ancak bu durumun olumsuz etkilerinden kendinizi korumak için şapka kullanma ihtiyacı duyarsınız. HGDGears Unisex Cap ile kafanızı, gözlerinizi ve yüzünüzü güneş ışığından rahatlıkla koruyabilirsiniz. %100 pamuktan üretilen konforlu şapkayı yaz mevsimi bitse bile kafanızdan çıkarmak istemezsiniz. Ürünün baş çevresini 51-64 cm aralığında kafanıza uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ter emici özelliğiyle teninize nefes aldıran şapkayı dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Modelin beyaz, bej, gri ve kırmızı renkli seçenekleri arasından tarzınıza en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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