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Yaz boyunca verdiği emek kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde çıkan yangında 150 ot balyası yandı.Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde ikamet eden Sabri Akbaş’ın kışın hayvanlarına yedirmek üzere yaz boyunca topladığı otları biriktirdiği alanda, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde çıkan yangında 150 ot balyası yandı.
Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde ikamet eden Sabri Akbaş’ın kışın hayvanlarına yedirmek üzere yaz boyunca topladığı otları biriktirdiği alanda, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri ve köyde bulunan bir iş makinesinin müdahalesi ile güçlükle söndürülen yangında, 150 ot balyası küle döndü.

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