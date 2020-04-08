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Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak? AK Parti'den kanun teklifi

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; AK Parti'den Yükseköğretime ilişkin kanun teklifi geldi. Teklife göre, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılacak.

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak? AK Parti'den kanun teklifi

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklif ile salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.

Teklifle ayrıca, Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversiteleri kuruluyor.

Teklife göre, rehberlik öğretmenleri lise son sınıfta okuyan ve mezun olan öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak için yaz döneminde görev yapacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Onların teklifi, kabul görmüş sayılır zaten.
o zaman uzaktan eğitim neden yapılıyor... niye hocalar ders anlatıyor..
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