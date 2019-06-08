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Yaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber düğün alışverişleri başladı.

Yaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber düğün alışverişleri başladı. Gelinlik ve damatlık satın almak isteyenler, mağazaların yolunu tuttu. Gelinliklerin fiyatları 2 bin ile 10 bin TL arasında değişirken, damatlıklar da 800 ile 3 bin TL aralığında satışa sunuldu. Yaz düğünlerine hazırlanan gelinlerin en çok tercih ettiği model ise, 'Helen' denilen A kesim gelinlikler oldu.
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber yeni bir hayata 'evet' demeye hazırlanan evlenecek çiftler, İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi'ndekiler başta olmak üzere gelinlikçilerin yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıklarını satın almak isteyenler, çarşıyı hareketlendirdi. İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mevlüt Turun, model ve kumaşa göre gelinlik fiyatlarının çok geniş aralıklarda olduğunu belirterek, "Hazır gelinlikler 2 bin ile 5 bin TL arasında satılıyor. Özel dikim gelinlikler ise modeline göre 10 bin TL'yi bulabiliyor. Damatlıklar da 800 ile 3 bin TL aralığında satışa sunuluyor. Kumaş fiyatlarının artması sebebiyle satış fiyatlarında bir artış söz konusu. Bazı kişiler de kiralık gelinlik tercih ediyor, ancak en fazla yüzde 1'lik bir kesim diyebilirim. Gelinlikler kiralandığında neredeyse maliyet fiyatına kiralanıyor, bu yüzden bu yöntem tercih edilmemeli. Her gelin temiz gelinlik giymeli" dedi.
FARKLI RENKLERDE GELİNLİKLER DE SATILIYOR
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda gelinlik ve damatlık satışı yapan Ali Küç, "Biz imalatçıyız, ürettiğimiz gelinlikleri satıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar daha hareketli geçiyordu, ancak yine de sezon başladı diyebilirim. Bizim sattığımız gelinliklerin fiyatı 2 bin 500 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Damatlıklar ise 800 ila bin 200 TL arasında. Gelinlikler genellikle 'Helen' denilen 'A' kesim olanlar tercih ediliyor. Farklı renklerde gelinlikler de satıyoruz. Somon rengi, sütlü kahve gibi renkler de nadiren de olsa tercih ediliyor. Biz esnaf olarak gelinlik kiralamaya karşıyız. Ancak maalesef bazıları kiralama yapıyor. Bu gelinlikler cilt hastalıklarına ve enfeksiyona sebep olabilir. Gelinlik giymek, her genç kızın hakkıdır. Aynı zamanda bu kiralamayı yapan kişiler, gelinliğin satış fiyatının neredeyse aynısına kiralama yapıyor. Bir gelinliğin satış fiyatı 3 bin 500 TL ise, 3 bin TL'ye kiralanıyor" diye konuştu.
'DANTELLİ MODELLER TERCİH EDİLİYOR'
Sezonun açılmasıyla birlikte daha fazla mesai yaptıklarını ifade eden Fidan Okçu, "Bizim sattığımız gelinlikler 2 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Gelinliklerde genellikle 'Helen' modeller tercih ediliyor. Taşlıdan çok dantelli modeller ağırlıkta. Gelen müşterilerden kiralama isteyenlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar vermemeye çalışıyoruz, esnaf olarak hiç tasvip ettiğimiz bir durum değil" dedi.
AĞIR TAŞLI VE GÖSTERİŞLİ GELİNLİKLER DE VAR
Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde gelinlik satışı yapan Aysel Gül ise, "Yaz sezonuyla birlikte satışlarımız arttı. Bizdeki gelinlikler 3 bin 500 ile 10 bin TL arasında değişiyor. 10 bin TL gibi yüksek rakamlara satılan gelinlikler, daha çok Arap ülkelerinde tercih edilen, çok ağır taşlı ve gösterişli gelinlikler. Bunların kumaşları da ithal ediliyor. Helen model gelinliğin yanı sıra nadir de olsa balık modelleri alanlar da oluyor" diye konuştu.

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Yaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttıYaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttıYaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttıYaz düğünleri için gelinlik ve damatlık satışları arttı

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