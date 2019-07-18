Yaz geldi, ayak ve ağız hastalıklarına dikkat

Doğal bir arı ürünü olan ve binlerce yıldır pek çok hastalığa karşı koruyucu, aynı zamanda tedaviye destek olarak kullanılan propolisininin vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini arttırdığı ve doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Pediatrist Prof. Dr. Ateş Kara , arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları yüzde 100 doğal bir arı ürünü olan propolisinin güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal olduğuna dikkat çekti. Propolisinin düzenli tüketimde, bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olduğuna işaret eden Kara, " Hastalanma sıklığınızı ve antibiyotik kullanımınızı azaltıyor. Antimikrobiyal etkisiyle de bakteri, mantar ve virüslerin gelişmesini önlüyor" dedi.

Pediatrist Prof. Dr. Ateş Kara propolisin yaz döneminde kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamada : “Yaz döneminde, çocuklarda en sık rastladığımız vak’alardan biri el ayak ağız hastalığı. Virüsün neden olduğu enfeksiyon ile birlikte oluşan bu hastalık bulaşıcı özellik gösteriyor. Çoğu zaman tatilleri de kabusa çeviriyor. Ben bir hekim olarak, çocuklarda güçlü bir bağışıklık için propolis kullanımını öneriyorum. Propolis çok uzun yıllardır var olan bir arı ürünü. Faydalarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu bilimsel yayınlara göre; propolis vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini arttırıyor ve böylece doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca güçlü antiviral etkiye sahip olduğu için, el ayak hastalığında da çok etkili sonuç veriyor. Bunu biz de hastalarımızda bizzat gözlemliyoruz. Düzenli propolis tüketen çocukların hastalığı atlatma süresi daha kısa oluyor” dedi.