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Yaz günlerinin kâbusu: Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

21.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Yaz günlerinin kâbusu: Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Özellikle sıcak yaz akşamlarında büyük bir sorun haline gelen sivrisinekler, kaşıntı, kızarıklık veya şişkinlik sorunu yaratarak uykunuzu bölebilir. Peki bir sivrisinek tarafından ısırıldığınızda ne yapmalısınız? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? İşte konu hakkında merak ettikleriniz!

Kendisi küçük fakat etkisi oldukça büyük olabilen sivrisinekler yüzünden kaşıntı veya kızarıklık sorunu yaşayanlar bazı basit uygulamalar ile bu sorundan kurtulabilirler. Merak ettiğiniz “Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer?” sorusunun cevabı ve çok daha fazlasını yazımızda sizler için derledik.

Sivrisinek Isırmasına Karşı Önlemler

Bazı taşıyıcı hastalık faktörlerinin dağıtıcısı olabilen sivrisineklerin sebep olduğu kaşıntı ve kızarıklıklar genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha uzun süre etkisini gösterebilir. Ayrıca çocuklarda ve beyaz tenli kişilerde sivrisinek ısırıkları ve sebep olduğu etkiler ile daha sık karşılaşmak mümkündür. Kaşıntı sorunu ise belli bir bölgede veya birçok bölgede aynı anda başlayabilir. Sivrisinek bulunduğunu bildiğiniz bir ortamda sivrisineklere karşı alınabilecek bazı yöntemlerle bu sorunu aşabilirsiniz. Peki sivrisinek ısırığı nasıl geçer?

Özel koruyucu spreyler veya jel formlu bazı sivrisinek kovucu kimyasal ürünleri evinizden eksik etmemelisiniz. Özellikle geceleri sivrisinekler yüzünden kaşıntı sorunu yaşamadan deliksiz bir uyku çekmek istiyorsanız, ortamda mutlaka özel ışıklandırmalar bulundurmalı, ilaçlama işlemleri için profesyonel bir ekipten destek almalısınız. Piyasada birçok sivrisinek kovucu ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin bazıları sıvı bazıları ise tablet formdadır.

Çocuklar gün boyunca oldukça hareketli olduğundan sivrisinek kovucu ürünler yetersiz kalabilir. Bu yüzden çocuklara özel olarak geliştirilen bazı sprey formlu ürünler bulunur. Cilt üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayan sprey formlu sivrisinek kovucu ürünler gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Cildin açıkta kalan bölümlerine bu sinek kovucu spreyler sıkılarak çocukların daha rahat bir gün ya da gece geçirmeleri sağlanabilir.

Sivrisinek Isırığı Neden Şişer?

Peki sivrisinek ısırığı neden şişer? Sivrisinek ısırması durumunda yapılması gerekenler uygulanmazsa ısırık yerinde kısa zamanda kaşıntı meydana gelir. Bu kaşıntı sonucunda sert hareketlerle kaşıyarak cilt rahatlatılmaya çalışılır. Tam da bu noktada ısırık yerinde sert darbelerden kaynaklı şişlikler oluşur. Isırık izi çok küçük bir iz olduğu için kısa zaman içerisinde kapanır ve kaşıntı faktörü de ortadan kalkmış olur.

Hangi Doğal Yöntem Sivrisinek Isırmasına İyi Gelir?

Sivrisinek ısırmasından sonra cilt üzerinde oluşan kaşıntı veya şişliğe en iyi gelecek doğal yöntemlerin başında soğuk kompres uygulaması gelir. Buz torbası veya bir buz parçası ile ısırık bölgesine 10 dakika boyunca kompres uygulanır ve bu sayede kaşıntı faktörü ortadan kaldırılabilir. Bu durumun çözüm bulamadığı durumlarda ise kaşınan bölgeye bir parça diş macunu sürerek kaşıntının geçmesi beklenebilir. Kaşıntı dışında svrisinek ısırığı şişmesi için de bahsi geçen bu iki yöntem de gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Sivrisinek ısırığı için birçok yörede yerli halk tarafından bilinen bir diğer yöntem ise kaşıntı olan bölgeye bal sürmektedir. Bal sürmenin asıl amacı ısırık bölgesinde varsa bir bulaş riskini önlemek ve sivrisineğin dokunduğu alanı balın antibakteriyel etkisi ile hijyenik hale getirmektedir. Bu nedenle sivrisineklerin çok olduğu bir alanda yanınızda bir miktar bal taşımanız oldukça faydalı olacaktır.

Isırık kaşıntısını geçirmek için kaşınan cilt bölgesini nemlendirmek gerekebilir. Sert ve hızlı bir şekilde kaşınan cilt ısırığın da etkisiyle nemini kaybeder ve daha fazla kaşıntı hissine yol açar. Poşet çaylar veya aleo vera jeli bu nemliliği sağlamak için en doğal çözümlerden biridir.

Sivrisinek Isırığına Bitki Yağı Sürülür Mü?

En çok bilinen yöntemlerden biri de sivrisinek ısırığına çeşitli bitki yağlarından oluşan karışımlar sürmektedir. Tamamen bitkisel oluşlarıyla güvenle ısırık bölgesine sürülebilen yağlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Limon yağı,
  • Lavanta yağı,
  • Okaliptüs yağı,
  • Karanfil yağı,
  • Tarçın yağı,
  • Kekik yağı gibi antibakteriyel etkisi kuvvetli olan bitkisel yağlar sinek ısırıklarına karşı kullanılabilir.

Sivrisinek ısırıkları için kullanılacak yağlar hem cildin hijyenik bir şekilde arınmasına hem de çok kısa süre içerisinde kızarıklığın yol açtığı tahrişi önlemeye yardımcı olur. Bitkisel yağlar kokusu ve etkisi sayesinde ciltte ferahlık hissi yaratır ve acının azalmasını sağlar.

Bitkisel yağlardan yapılan karışımlar da yine sivrisinek ısırıklarında tercih edilebilir. Tek başına bile oldukça etkili olan bitkisel yağlar özellikle tatile giderken mutlaka yanınızda bulunması gereken ürünlerdir.

Sivrisinek ısırıklarında bitkisel yağlara erişemiyorsanız fesleğen, adaçayı veya taze nane gibi bitkilerin yapraklarını kızarıklık yaşanan bölgeye sürebilirsiniz. Bu yöntem de diğerlerinde olduğu gibi antiseptik etkisi ile ortamı hem temizler hem de kaşıntı faktörünü çok kısa süre içerisinde ortadan kaldırabilir.

Sivrisinekler Nasıl Uzaklaştırılır?

İster kendinizin yaptığı isterseniz hazır olarak aktardan satın aldığınız bitkisel karışımları ağzı açık cam bir kavanoza koyarak ortamdaki sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz. Yine sivrisinek varlığını azaltmak için pamuğa birkaç damla bitkisel antiseptik yağlardan damlatabilir, pencere veya kapı girişlerine bu pamukları yerleştirebilirsiniz.

Sivrisineklerin en çok bulunduğu noktalara yerleştirdiğiniz pamuk parçaları bu küçük canlıları sersemleştirir ve ağır kokusu ile ortamdan uzak tutar. Sivrisinek bitkilerin yoğun esansı karşısında canlılığını yitirebilir veya sizi rahatsız etmez.

Sivrisinek Isırığında Hangi Durumlarda Doktora Gitmek Gerekir?

Sivrisinek ısırığından birkaç gün sonra ateş, kusma veya ishal gibi semptomlar yaşarsanız acilen bir hekime görünmeli ve sivrisineğin salgın bir hastalık bulaştırmadığından emin olmalısınız. Böyle bir duruma bulunduğunuz bölgede daha önce sivrisinek ısırması yüzünden gelişen salgın bir hastalığın bulunmadığına dikkat etmenizde fayda vardır.

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