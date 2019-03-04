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Yaz gününde serinlemek için mağaraya kar depoladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Konya'da Derebucak ilçe halkı, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Konya'da Derebucak ilçe halkı, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.
Toros Dağları arasında yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'dın zirvesinde bulunan 'Cula Deliği' denilen mağaranın bulunduğu bölgede ?Kar Basma Şenliği? düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe oluşan karı, kürek ve testereler parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düzenlenen düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, 'Cula Deliği'ne kar depolama işlemenin geleneksel hale dönüştüğü için artık şenlik havasında yapıldığını belirtti. Cula Deliği'nin olduğu bölgeye ulaşmak içinde Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoldaki karları temizlediğine dikkat çeken Kısa, Geçen yıl fazla kar yoktu ve bu etkinlik gerçekleşmedi. Bu yıl çok şükür bereket iyiydi ve yoğun bir katılımla, kar basma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Burada Cula Deliği ile Poyraz Deliği dediğimiz yere, kar depoluyoruz. Cula Deliği daha geniş olduğu için burada daha fazla yoğunluk oluyor. Cula Deliği, yaklaşık 16 metre derinliğindedir. Yaz aylarındaki davetlere ikram etmek için buraya kar depolanıyor. diye konuştu.
İlçe halkından Hüseyin Engin Taşdere da kar depolama etkinliğinin atalarından itibaren devam ettiğini ve atalarının vasiyeti olduğunu belirterek, Burada yoğun katılım ile Cula Deliği'ne kar basılıyor. Burada basılan karlarda yaz aylarında Kuran yemeklerinde ve çeşitli etkinliklerde tatlı, hoşaf türü yiyecek ve içeceklere katılıyor. dedi.

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