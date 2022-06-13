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Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

10.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın muhteşem enerjisini birbirinden etkileyici ev eşyaları ile yuvanıza taşımaya ne dersiniz? Doğanın yansımasını içinde bulunduran doğal taşlar kullanılarak oluşturulan aksesuar ve ev eşyaları keşfedilmeyi bekliyor. Küçük dokunuşlarla muhteşem sonuçlar elde etmek isteyen herkesin ilgisini çekecek özel parçaları keşfetmeye hazır mısınız? Evinizin her köşesini renklendirecek seçilmiş ürünler ile tanışmak için listemizi incelemeye devam edin!

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Eğer evinizin dekorasyonundan sıkıldıysanız yaz aylarının dinamik enerjisini mekânlara yansıtacak kullanışlı ürünlere mutlaka göz atmalısınız. Farklı amaçlar için tasarlanmış ve özenle seçilmiş doğal taş süslemeli ürünler, evinizin enerjisini yenileyerek bambaşka şekilde hissetmenize olanak sağlıyor. Birbirinden kaliteli ürünler seçerek muhteşem mekânlar yaratıp yazın gelişini kutlayabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz doğal taşlarla hazırlanmış ürünlerle tanışmaya var mısınız?

1. Farklı ambiyanslar yakalamanızı sağlayacak bir ürün: FOTOBPYTI LED Tuz Lambası

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

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Yatak odası aydınlatmanızdan sıkıldıysanız işlevsel özelliğiyle dikkat çeken FOTOBPYTI LED Tuz Lambası tam size göre. İçerisinde doğal tuzlar bulunan lamba, dingin şekilde uykuya dalmanız için gerekli olan ambiyansı sağlıyor. 7 farklı ışık modu bulunan ürünü uzaktan kumanda ile kontrol ederek istediğiniz ayarda kullanabilirsiniz. Lambada yer alan doğal tuzlar, havayı temizleyen negatif iyonlar barındırdığı için ihtiyacınız olan huzurlu ortamı yaratıyor. Estetik tasarımıyla göz dolduran parçayı ürünün içinde yer alan USB kablo ile güç kaynağına bağlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

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2. Küçük detaylarla dikkat çekici bir tarz yaratın: Begoni Baskılı Doğal Taş Bardak Altlığı Seti

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Gösterişli yemek masalarının vazgeçilmezi olacak Begoni Baskılı Doğal Taş Bardak Altlığı Seti'ne göz atmaya ne dersiniz? Doğal taş malzemeden üretilen bardak altlıklarının üzerinde birbirinden farklı nazar temalı sanatsal baskılar yer alır. UV baskı tekniğiyle taş yüzeyine işenmiş desenler, yüksek kaliteli olduğu için ısıya karşı dayanıklı. Özellikle ahşap yüzeylerde oluşan bardak lekelerini önlemek için tasarlanan set, mobilyalarınızı korurken bulunduğu ortama daha estetik bir hava katar. Taşların arka yüzeyinde yer alan keçe, mobilyalarınızın çizilmesini önler. Kolay temizlenen yüzeye sahip ürünleri nemli bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

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Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

3. Infora Kristal Ağaç Detaylı Biblo'nun dikkat çekici detayları evinize neşe katacak

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Evinizde sıcak bir enerji yaratmaya ne dersiniz? Infora Kristal Ağaç Detaylı Biblo, boyutu ve göz alıcı detaylarıyla yuvanıza sevimli bir görünüm katar. Minik bir ev figürüyle ön plana çıkan parça; yüksek kaliteli kristal taşlarla süslenen tel gövdeli ağacıyla dikkat çeker. Mor doğal taşların getirdiği pozitif enerji, negatif enerjiyi temizleyerek daha huzurlu bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Bazı inanışlara göre şans getirdiğine de inanılan para ağacı, doğal taşları ile beyin hücrelerinizin aktivitesini arttırarak konsantre olmanızı sağlar. Evinizin havasını değiştirirken dikkat çekici özellikleri olan bibloya yer verebilir, istediğiniz yerin enerjisini değiştirebilirsiniz.

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4. Refikadan Mermer Havan ile mutfağınızda şık bir görünüm yakalayın

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Bulunduğu her mekânın daha havalı ve gösterişli görünmesini sağlayan mermer, sade stilleriyle göz dolduruyor. Refikadan Mermer Havan, şık duruşu ve kullanışlı oluşu ile mutfağınızın dekorasyonunu bir adım öteye taşıyor. 10 x 8.5 cm'lik iç hacme sahip parçanın 16 cm uzunluğunda mermer tokmağı bulunuyor. Afyon mermeri kullanılarak el işçiliği ile üretilen havan, dört köşesinde yer alan çıkıntıları sayesinde ergonomik bir kullanım sunuyor. Doğal mermer kullanıldığı için ürünün üzerinde bulunan desenler, havanın sade görünümüne hoş bir hava katarak havalı bir stil oluşturuyor.

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5. Banyoların olmazsa olmazı: POLEN STONE 5'Li Banyo Seti

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Doğal mermer görünümüyle Akdeniz esintilerini evinizde hissettiren POLEN STONE 5'Li Banyo Seti keşfedilmeyi bekliyor. 5 parçalık banyo seti; sıvı sabunluk, el sabunluğu, diş fırçalık, pamukluk ve geniş tepsi içeriğiyle bir banyonun ihtiyaç duyabileceği tüm aksesuarları bir arada sunuyor. %100 el işçiliğiyle üretilen parçalar, dağınık banyo görünümünü daha düzenli hâle getirerek şık ve düzenli bir dekor oluşturuyor. Doğal malzeme olduğu için bej desenlere sahip ürünün tepsisini değişik mekânlarda kullanarak farklı görünümler elde edebilirsiniz.

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6. Enerjisi ve aydınlatma özelliğiyle evlerin vazgeçilmezi: İste Senin Olsun Himalaya Tuz Lambası

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Evinizin atmosferini değiştirirken sağlığınız üzerinde olumlu etkileri olan bir ürünle tanışmaya ne dersiniz? İste Senin Olsun Himalaya Tuz Lambası, evinizin enerjisini değiştirir. Son yıllarda oldukça popülerleşen tuz lambalarından biri olan ürün, doğanın enerjisini içerisinde barındırır. Yaydığı negatif iyonlar sayesinde ortamın havasını yenileyen parça, uyku kalitenizi ve negatif enerjinizi olumlu olarak etkilemekle kalmaz. Bulunduğu ortamın nem oranını dengeleyerek pek çok soruna da çare olur. LED aydınlatmalı lambayı pil ile çalıştırabilir, uzun yıllar boyunca evinizin havasını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

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7. Mosaic Mold Stone Doğal Mermer Orta Sehpa ile salonunuza havalı bir dokunuş katın

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

Aydınlatma, dekor ve ev gereçlerinin yanı sıra kullanışlı mobilyalar da doğal taş görünümüyle birleşerek şık mekânlar yaratmaya yardımcı oluyor. Mosaic Mold Stone Doğal Mermer Orta Sehpa, dikkat çekici görünümüyle öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Gri emprador mermer kullanılarak üretilen parça, siyah metal ayaklar ile muhteşem bir uyum yakalıyor. Ürünün yuvarlak forma sahip mermerden tasarlanması ve sivri çıkıntıları bulunmaması oluşabilecek herhangi bir kazaya engel oluyor. Bu sayede ürün, evdeki çocuk ve yaşlılar için tehlike arz etmiyor. Eskimiş dekorasyonunuzdan yenilik katmak istiyorsanız bu orta sehpayı mutlaka incelemelisiniz.

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8. Sade ve şık görünümüyle muhteşem sunumların tamamlayıcısı: LUHOM LUJOSO Mermer Servis Tabağı

Yaz havasını evinizin içine taşıyacak doğal taşlarla süslenmiş ev eşyaları

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Listenin son ürünü LUHOM LUJOSO Mermer Servis Tabağı, duru ve zarif görünümüyle hem mutfağınızın hem sofralarınızın vazgeçilmezi olabilir. %100 doğal Meksika mermerinden üretilen parça, kahve sehpalarından mutfak tezgâhlarına kadar pek çok yerde kullanılabilir. Açık rengi sayesinde hoş bir sadeliği olan parçanın üzerindeki yuvarlak delik, şık görünüm ve tutuş kolaylığı sağlar. Ürünün üzerindeki el yapımı cila sayesinde parlak görünüme sahip olan ürün, gıdayla temas etmeye uygun. İster sebze ve meyvelerinizi dilimlerken ister lezzetli atıştırmalıklarınızı sunarken bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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