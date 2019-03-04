Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Derebucak İlçe Belediyesinin destek verdiği etkinlikte, Toroslar’ın Kocadağ mevkisinde bin 700 metre yükseltide yer alan, yöre halkının Cula Deliği adını verdiği yaklaşık 13 metre derinliğe sahip çukura ilçede kış mevsiminde yağan karlar depolanıyor. Deliğe zaman zaman aralarında türküler seslendirip maniler okuyanların da olduğu katılımcılar tarafından imece usulü saatlerce süren mesaiyle doldurularak sıkıştırılan karlar, yaz döneminde ise vatandaşlar tarafından çuvallarla taşınarak düğün, nişan, çeşitli etkinlik, program, özel gün ve davetlerde komposto ya da hoşaflarda kullanılarak misafirlere ikram ediliyor. Karı pekmezle karıştırıp tüketenler olurken, çeşitli içeceklerin soğutulmasında da tercih ediliyor.