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Yaz için tonlarca kar depoladılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Konya'daki Derebucak ilçesinde gelenekselleşen kar basma etkinliği yine ilginç görüntülere sahne oldu. Bin 700 metre yükseklikteki dağın zirvesine ulaşan onlarca kişi yaz mevsiminde kullanılabilmek için tonlarca kar depoladı. Dağın zirvesinde bulunan Cula Deliği'ne ulaşan bölge sakinleri, yıllardır süre gelen bu geleneği yaşatmak için kolları sıvadı. yağış durumuna göre her yıl Şubat ayı sonunda ya da Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilen kar basma etkinlikleri yine şenlik havasında geçti.

Derebucak İlçe Belediyesinin destek verdiği etkinlikte, Toroslar’ın Kocadağ mevkisinde bin 700 metre yükseltide yer alan, yöre halkının Cula Deliği adını verdiği yaklaşık 13 metre derinliğe sahip çukura ilçede kış mevsiminde yağan karlar depolanıyor. Deliğe zaman zaman aralarında türküler seslendirip maniler okuyanların da olduğu katılımcılar tarafından imece usulü saatlerce süren mesaiyle doldurularak sıkıştırılan karlar, yaz döneminde ise vatandaşlar tarafından çuvallarla taşınarak düğün, nişan, çeşitli etkinlik, program, özel gün ve davetlerde komposto ya da hoşaflarda kullanılarak misafirlere ikram ediliyor. Karı pekmezle karıştırıp tüketenler olurken, çeşitli içeceklerin soğutulmasında da tercih ediliyor.

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı

Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için tonlarca kar depolandı
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Anahtar Kelimeler:
Cula deliği Konya kar basma kar kış

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