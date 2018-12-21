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"Yaz, kış demeden operasyon yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: - "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla yaz, kış, sıcak ve soğuk demeden ülkemizin her noktasına operasyon yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz" - "Allah'ın yardımıyla en kısa sürede terör örgütü ortadan kaldırılacaktır. Kardeş kurumlarımız polis ve jandarmanın her alanda operasyonlarıyla vatandaşımızın hak etiği huzur ve güven ortamı devam ettirilecektir" - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "(Tunceli'de mağarada etkisiz hale getirilen teröristler) Teslim olmalarını istedik. Defalarca 'Teslim ol' çağrıları yaptık, buna rağmen her defasında ateşle karşılık verdiler" - "Gerçek anlamda arama tarama faaliyetlerine yarın sabahtan itibaren devam edeceğiz. Daha sağlıklı açıklama için güvenlik birimlerinin mağaranın içine ulaşmasını bekleyelim"

FAHRETTİN GÖK - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla yaz, kış, sıcak ve soğuk demeden ülkemizin her noktasına operasyon yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'daki inceleme ve gezileri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için 9 gündür sürdürülen ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyince etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik operasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yarın sabah yapılacak arama tarama çalışması sonrası mağaranın içinin temizleneceğini anlatan Orgeneral Çetin, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Orgeneral Çetin, şunları kaydetti:

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla yaz, kış, sıcak ve soğuk demeden ülkemizin her noktasına operasyon yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz. Bunu kahraman polis, jandarma, korucularımızla ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteğiyle yapıyoruz. Allah'ın yardımıyla en kısa sürede terör örgütü ortadan kaldırılacaktır. Kardeş kurumlarımız polis ve jandarmanın her alanda operasyonlarıyla vatandaşımızın hak etiği huzur ve güven ortamı devam ettirilecektir."

- "Teslim olun dedik, ateşle karşılık verdiler"

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonun başladığı 13 Aralık'tan bu tarafa sabırla ve ellerindeki tüm imkanları kullanarak mağaradaki teröristlere ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Operasyonda tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olmalarını istedik. Defalarca 'Teslim ol.' çağrıları yaptık, buna rağmen her defasında ateşle karşılık verdiler. Bugün son çağrılarımızı yaptık, ateşle karşılık vermeleri üzerine havadan ve karadan operasyonla, tam da bizim istediğimiz gibi hiçbir güvenlik görevlimizin burnu kanamadan bu operasyonu tamamladık. O mağaranın içinde kendilerine 'Teslim ol.' çağrısı yapan güvenlik görevlilerimize ateşle karşılık veren teröristlerin tamamı imha edildi."

- "Mağaradaki tüm teröristler öldürüldü"

Ersoy, hem bölgede hem de bütün coğrafyada teröre yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğine vurgu yaparak, mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Teknolojinin bize verdiği imkanlarla belirlenmiş rakamlar var ama o rakamları telaffuz etmenin belki de sağlıksız olabileceğini değerlendiriyoruz. Onun için içerideki bütün teröristlerin öldürüldüğü bilgisini paylaşmanın bu aşamada yeterli olacağını düşünüyorum. Gerçek anlamda arama tarama faaliyetlerine yarın sabahtan itibaren devam edeceğiz. Daha sağlıklı açıklama için güvenlik birimlerinin mağaranın içine ulaşmasını bekleyelim. Bu çalışma nihayete erince teröristlerin sayısına ilişkin kesin bilgilerle konuşmak sağlıklı olur."

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum operasyon terörist Tunceli

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