Yaz kış fark etmeksizin her kıyafetle kombinleyebileceğiniz Adidas tişörtlerde indirim

Evde, işte, doğada her nerede olursanız olun, tişörtler her ortama uyum sağlayan çok yönlü üst giyim ürünleri olarak karşımıza çıkar. Yaz kış fark etmeksizin her mevsim giyilebilen tişörtler gardıropların da demirbaşları arasında yer alır. Tişörtler kot pantolondan eteğe, şorttan tayta her şeyle rahatça kombinlenebildiği için birçok kişi tarafından tercih edilir. Çabasız ve sportif bir şıklık sunan tişörtler ile siz de tarzınızı tamamlamak isterseniz, Adidas'ın kısa süreli indirimleri kapsamındaki tişört modellerini keşfedebilirsiniz. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik. İşte o modeller!

1. Adidas ENT22 Polo Tişört Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kalitesi gayet iyi."

"Çok güzel"

2. Adidas Essentials Single Jersey Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kalitesi güzel, tavsiye ederim. Adidas kalitesi."

"Hem terletmiyor hem de kaliteli."

3. Adidas TR-ES FR LOGO T Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün beklediğim gibi geldi, memnun kaldım."

"Kalitesi duruşundan belli."

4. Adidas Ent22 Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel renk ve stil."

"Pamuklu ve terletmiyor."

5. Adidas HIIT D4T HR TEE Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Orjinal ürün. Çok iyi çıktı."

"Güzel ürün. Harika."

6. Adidas X-CITY HEAT TEE Forma

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalitesi ve duruşu parasına göre çok iyi."

"Kalitesi çok güzel. Bayılarak giyiyorum."

7. Adidas Tiro23 Cbtrjsyw Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Hoşuma gitti."

"Özellikle sporda giyiyorum, terletmiyor."

8. Adidas M FI BOS Tee T-Shirt

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün beklediğim gibi geldi, memnun kaldım."

"Yaz kış rahatlıkla kullanılıyor."

9. Adidas W Dance Bf T Bogold/Black

Kullanıcılar ne diyor?

"Kumaşı, rengi, bedeni her şeyi dört dörtlük."

"Adidas kalitesi çok şık..."

10. Adidas Y MESSI G T Çocuk Tişört

Kullanıcılar ne diyor?

"Oğlum için aldım, bayıldı!"

"Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

Bu içerik 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.