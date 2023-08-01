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Yaz kış fark etmeksizin her kıyafetle kombinleyebileceğiniz Adidas tişörtlerde indirim

01.08.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan Adidas, ayakkabılarıyla olduğu kadar tişörtleriyle de ünlü. Genellikle sportif faaliyetlerde tercih edilen Adidas tişörtler sokak modasında da karşımıza sıkça çıkıyor. Markanın yenilikçi tarzını yansıtan tişörtleri spor giyim tutkunlarının her zaman dikkatini çekiyor. Siz de sportif bir tarza adım atarken şık ve rahat da olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz Adidas'ın indirimdeki tişört modellerine bir göz atabilirsiniz.

Yaz kış fark etmeksizin her kıyafetle kombinleyebileceğiniz Adidas tişörtlerde indirim

Evde, işte, doğada her nerede olursanız olun, tişörtler her ortama uyum sağlayan çok yönlü üst giyim ürünleri olarak karşımıza çıkar. Yaz kış fark etmeksizin her mevsim giyilebilen tişörtler gardıropların da demirbaşları arasında yer alır. Tişörtler kot pantolondan eteğe, şorttan tayta her şeyle rahatça kombinlenebildiği için birçok kişi tarafından tercih edilir. Çabasız ve sportif bir şıklık sunan tişörtler ile siz de tarzınızı tamamlamak isterseniz, Adidas'ın kısa süreli indirimleri kapsamındaki tişört modellerini keşfedebilirsiniz. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik. İşte o modeller!

1. Adidas ENT22 Polo Tişört Erkek

%30 İNDİRİM (6)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün kalitesi gayet iyi."

  • "Çok güzel"
Ürünü İncele

2. Adidas Essentials Single Jersey Tişört

%30 İNDİRİM (2)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün kalitesi güzel, tavsiye ederim. Adidas kalitesi."

  • "Hem terletmiyor hem de kaliteli."
Ürünü İncele

3. Adidas TR-ES FR LOGO T Tişört

%30 İNDİRİM (7)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün beklediğim gibi geldi, memnun kaldım."

  • "Kalitesi duruşundan belli."
Ürünü İncele

4. Adidas Ent22 Tişört

%30 İNDİRİM (8)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel renk ve stil."

  • "Pamuklu ve terletmiyor."
Ürünü İncele

5. Adidas HIIT D4T HR TEE Tişört

%30 İNDİRİM (10)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Orjinal ürün. Çok iyi çıktı."

  • "Güzel ürün. Harika."
Ürünü İncele

6. Adidas X-CITY HEAT TEE Forma

%30 İNDİRİM (11)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesi ve duruşu parasına göre çok iyi."

  • "Kalitesi çok güzel. Bayılarak giyiyorum."
Ürünü İncele

7. Adidas Tiro23 Cbtrjsyw Tişört

%30 İNDİRİM (12)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hoşuma gitti."

  • "Özellikle sporda giyiyorum, terletmiyor."
Ürünü İncele

8. Adidas M FI BOS Tee T-Shirt

%30 İNDİRİM (13)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün beklediğim gibi geldi, memnun kaldım."

  • "Yaz kış rahatlıkla kullanılıyor."
Ürünü İncele

9. Adidas W Dance Bf T Bogold/Black

%30 İNDİRİM (14)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşı, rengi, bedeni her şeyi dört dörtlük."

  • "Adidas kalitesi çok şık..."
Ürünü İncele

10. Adidas Y MESSI G T Çocuk Tişört

%30 İNDİRİM (9)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oğlum için aldım, bayıldı!"

  • "Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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