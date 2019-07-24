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Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur’an kurslarında ikinci dönem başladı.

Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur’an kurslarında ikinci dönem başladı. İkinci dönem 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülükleri vasıtası ile yürütülen yaz Kur’an-ı kerim kurslarında ikinci dönem başladı. Bu sene ilk kez iki dönem halinde gerçekleştirilen kurslarda ikinci dönem 15 Temmuz tarihi itibariyle başladı. İkinci dönem kursları 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Öte yandan Orhangazi’de müftülük nezaretinde camilerde din görevlileri ve Kur’an kursu hocaları tarafından verilen kurslarda yaklaşık 2 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor.

Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi

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