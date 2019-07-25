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Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yaz Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.11 takımın katıldığı, yaklaşık 200 öğrencinin doğrudan bulunduğu turnuva oynanan final maçı ile sona erdi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yaz Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.
11 takımın katıldığı, yaklaşık 200 öğrencinin doğrudan bulunduğu turnuva oynanan final maçı ile sona erdi. Turnuvada birinciliği Ertuğrulgazi Camii kurs öğrencileri alırken 2. TOKİ, 3. ise İçköy Camii kurs öğrencileri oldu.
Final karşılaşması sonrasında kupa töreni yapıldı. Törene katılan İl Müftüsü Necati Akkuş, turnuvaya katılan öğrencilere, Vali Bilal Şentürk’ün selamını ileterek iyi dileklerini bildirdi ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kur’an öğrenimine temas ederek, spor gibi sosyal etkinliklerin Kur’an’ın öğütlediği kardeşliği geliştirdiğini söyledi. Turnuvaya İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İnhisar Müftüsü İbrahim Koç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, İlçe Vaizi Yasin Kara ve Murakıp Osman Avcı, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Dereceye giren kurs öğrencilerine kupa ve hediyeleri verildi.

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
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