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Yaz mevsimine daha zayıf girebilmek mümkün! İşte binbir faydası olan kiraz sapının mucizevi etkileri

21.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının gelmesiyle beraber yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Tatile giden, gitmeyen herkesin ortak hedefi ise yaza daha fit ve zayıf girmek oldu. Son dönemde zayıflama konusunda yardımcı olan besinler sık sık araştırılırken, bunların başında ise kiraz sapı geliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan kirazın sapının faydaları saymakla bitmiyor. İşte kiraz sapının mucizevi faydaları...

Yaz mevsimine daha zayıf girebilmek mümkün! İşte binbir faydası olan kiraz sapının mucizevi etkileri

Yaz mevsiminin gelişiyle beraber kadın, erkek herkesin hayalinde yaza daha zayıf girmek yer aldı. Pek çok kişi zayıflama konusunda özellikle doğal yöntemleri tercih ediyor. Çoğumuzun kendisini yiyip sapını çöpe attığı kiraz, aslında zayıflamak isteyenler için bulunmaz bir nimet niteliği taşıyor. İşte kiraz sapının bilinmeyen faydaları...

YAZA ZAYIF GİRMEK İSTEYENLER DİKKAT!

Yaz aylarında sıkça tükettiğimiz kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Kiraz sapı ödemleri atmaya fayda sağlarken, böbrek taşlarının düşmesi için de yardımcı oluyor. Ayrıca idrar söktürücü özelliğiyle sindirim ve kabızlık problemi yaşayanlar fayda sağlıyor.

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KİRAZ SAPI ÇAY ŞEKLİNDE TÜKETİLEBİLİYOR

Pek çok konuda sağlığa iyi gelen kiraz sapı, zayıflama konusunda da oldukça fayda sağlamakta. Kiraz sapı genellikle çay şeklinde tüketilebiliyor. Hazırlanan çay, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardım ederken, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor.

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Yaz aylarının sevilen gıdalarından kiraz, içerisinde ve sap kısmında bol miktarda vitamin ve mineral barındırıyor. Kirazın sapında A,E,C,K gibi vitaminler bol miktarda bulunuyor.

CİLT SORUNLARINA DA FAYDA SAĞLIYOR

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan kiraz sapı, dolaşım sistemi ve sindirim sistemine oldukça fayda sağlar. Ayrıca cilde de iyi gelerek, sivilce gibi problemlere karşı savaşır.

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Güçlü bir idrar söktürücü olan kiraz sapında bulunan kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebiliyor. Hatta eğer taş veya kum oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı oluyor.

ADET DÖNEMİ AĞRILARINI GİDERİYOR

İşte kiraz sapının diğer bazı faydaları:

-Kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltmaktadır.
-Karaciğere oldukça faydalıdır.
-Kadınlarda menopoz sürecinde rahatlatıcı özelliği vardır.
-Sindirim sistemini ve metabolizmayı düzenlemektedir.
-İdrar yolu enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olur.
-Damarların içten yağlanmasını önlemektedir.
-Adet dönemi ağrılarını giderir.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

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Kiraz sapı çayı pek çok faydasıyla şikayetlerinizin çözülmesine yarar sağlayabilir. Çayı hazırlamak için bir bardak kaynamış suya 20-25 adet kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzmelisiniz. Kiraz sapı çayını bir hafta süresince günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır. Ancak günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir. Normalden fazla tüketilmesi durumunda vücut susuz kalabilir. Ayrıca düşük tansiyonunuz varsa yine kiraz sapı çayı tüketmeniz önerilmez.


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