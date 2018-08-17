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Yaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Yaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergilediler

İSTANBUL, (DHA) Yaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergiledilerYaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergiledilerYaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergiledilerYaz okulu etkinliğinde yeteneklerini sergilediler

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