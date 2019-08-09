Hem şerbet ikramı yapılan hem de çeşitli şerbetlerin yapımını öğrenmek isteyenlere mutfağını açan Şerbet Evi'nin yeni kursiyerleri, yaz okulunda eğitim alan öğrenciler oldu.

Şerbet Evi ile hem turizme hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Atakişi, "Eğitim bizim en önemli misyonumuz. Gün yüzüne çıkmamış lezzetleri araştırıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Akademisyenlerimizin eşliğinde tamamen Osmanlı saray mutfağı tarifleriyle şekillenen proje kapsamındaki şerbetleri öğrencilerimiz öğrendi." diye konuştu.

- "Nabza göre şerbet vermek" deyimi

TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de mart ayında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açılan Şerbet Evi'nin eğitim mutfağında, öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.

Osmanlı saray mutfağında soğuk ve sıcak içilen şerbetlerin ikiye ayrıldığına dikkati çeken İşçimen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle ilk olarak reyhan şerbeti yaptık. Osmanlı mutfağında yaz aylarında çokça tüketilen reyhan şerbeti serinlemek ve dinlenmek maksadıyla tüketiliyordu. Ayrıca Osmanlı'da şerbet hem tedavi için hem de mutfakta kullanılıyordu. Tansiyonu yükselmiş ya da düşmüş kişiye durumuna göre tedavi amaçlı şerbet içirilebiliyordu. 'Nabza göre şerbet vermek' deyimi de buradan geliyor. Biz de öğrencilerimize hem şerbet yapmayı hem de tarihte hangi amaçla kullanıldığını anlattık."