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Yaz ortasında bedeninizi rahatlatacak detoks önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi enerjinin yükseldiği ve tatillerin başladığı dönemdir. Bütün yıl boyunca hayalini kurduğunuz, en fit halinizle ve keyifle geçirmek istediğiniz tatil için arınmaya ne dersiniz? Diyetisyen Berrin Yiğit, yazın tadını çıkarırken en iyi şekilde görünmeye devam etmenize yardımcı olacak ipuçlarını sıraladı.

Yaz ortasında bedeninizi rahatlatacak detoks önerileri

Dengeli ve sağlıklı beslenme yaşam tarzı ve bilinçli bir tercih haline geldiği zaman belirli aralıklarla detoks yapmak da bunun bir parçası oluyor. Mevsimine uygun sebze ve meyvelerden hazırlanan detoks içeceklerinin yanı sıra sağlıklı beslenme programıyla vücudumuzu arındırmak bizlerin elinde. “Yaz aylarında hafif, temiz ve mideyi yormayacak şekilde beslenmek, vücuda genel anlamda detoks yaptırmak çok önemlidir.” diyen Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit, yaz ortası detoks önerilerini bizler için sıraladı.

YEMEK SAATLERİNİZİ DENGEDE TUTUN

Sabah güzel, dolu dolu bir kahvaltıyla başlayıp akşama doğru yediklerimizi azaltmak en doğrusudur. Gün içinde alınan enerjinin çoğunluğunu gündüz saatlerine bırakmış olup, akşam saatlerinde bedenin dinlenmesine ve arınmasına destek olabilirsiniz. Mümkün olduğunca geceye ara öğün bırakmamakta fayda var. Özellikle bu aylarda sıklıkla tükettiğimiz karpuz, şeftali, kayısı, kiraz, çilek, üzüm, incir gibi meyveleri ikindi saatlerinde taze taze veya smoothie halinde, ya da dondurulmuş şekilleriyle dondurma yapabilirsiniz.

GÜNDE EN AZ 2-2,5 LİTRE SU TÜKETİN

Yaz ortası detoksunun en vazgeçilmezi vücudu sıvı ile canlandırmaktır. Sıcaklık ve nemin artmasıyla vücudun daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu unutmadan, en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sularınızın 1 litresine 2-3 dilim limon, 1 avuç maydanoz, 2-3 yaprak nane, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 10 adet yaban mersini veya böğürtlen veya ahududu ekleyip gün içinde tüketin. Suyu birden tek sefere içmektense gün içine yayarak tüketmekte fayda var. Maden suyu da bu süreçte bize oldukça fayda sağlayacaktır. İçine ekleyeceğin kekik+ greyfurt, limon+ çilek, yaban mersini+ zencefil+ limon, kiraz+ ananas, yaban mersini+ mandalina gibi meyve illüzyonları ile maden sularına lezzet katabilirsin.

BAHARATLARI ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN

Yemeklere renk, koku ve lezzet katan baharatları kullanın. Kırmızı biber, karabiber, zerdeçal, kimyon, sumak, kekik, nane ve zencefil oldukça faydalı ve metabolizma destekçisidir. Bu baharat karışımını yoğurda, kefire, sebze yemeklerine, salatalara, yumurtaya ve etlerin üzerine ekleyebilirsin. Böylece hem yemeklerinizi tatlandırır ve de cildinizi, vücudunuzu arındırırsınız.

BESİN GRUPLARININ KALİTELİ OLANLARINI TERCİH EDİN

Tüm besin gruplarında kaliteli olanları tercih etmek vücudun daha hızlı kendine gelmesine, toparlamasına ve arınmasına destek olur. Karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllar, karabuğday, kinoa, yulaf gibi kompleks karbonhidratları, protein kaynağı olarak yumurta, balık, yağsız dana eti, organik tavuk, hindi, kefir, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini, yağ kaynağı olarak ise zeytinyağı, zeytin, avokado, tereyağ, hindistancevizi yağı, ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri kullanabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Günün uzun olduğu yaz ayları egzersiz yapmak için de harika zamanlardır. Fiziksel aktiviteyi artırmak bir detoksun olmazsa olmazıdır. Yürüyüş, koşu, ağırlık kaldırma, yoga, pilates, zumba, dans gibi hangi egzersizi seviyorsanız istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bu egzersizler hem stres kontrolüne destek olacak hem de ter attırarak vücudun arınmasını sağlayacaktır.

DETOKS ETKİSİ OLAN 3 YAZ YİYECEĞİ

Karpuz: Karpuzun ağırlığının %94’ü sudur. Dolayısıyla bu sıcak havalar için en nemlendirici ve doyurucu gıdalardandır. Vücutta toksik madde birikimine engel olur, sindirim sistemine destektir ve cilt dostudur. Karpuzu tüm sağlıklı besinlerde olduğu gibi çok abartmadan smoothie şeklinde, buz ile birleştirerek froozen olarak, salatalara malzeme olarak veya peynir ve 1 dilim esmer ekmek ile birleştirip ikindi ara öğünü olarak kullanabilirsiniz.

Semizotu: Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz semizotu yorgunluk, halsizlik, depresyon ve cilde oldukça faydalıdır. Semizotunun salatasını yapabilir, yoğurt ve naneyle birleştirip cacık haline getirebilir, 2 yemek kaşığı yağ ekleyip yemeğini pişirebilir veya çorbasını yapabilirsiniz.

Nane: Nane sindirim ve metabolizmayı hızlandıran, hazımsızlığı hafifleten, mideyi yatıştıran harika bir yeşilliktir. Ayrıca yüksek antioksidan içeriği ile serbest radikallerin vücuttan dışarı atılmasına destek olur. Naneyi yaz aylarında salatalarınıza ekleyebilir, detoks suları hazırlayabilir, smoothielerinizi tatlandırabilirsiniz.


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