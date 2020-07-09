Yaz ortasında bedeninizi rahatlatacak detoks önerileri

Dengeli ve sağlıklı beslenme yaşam tarzı ve bilinçli bir tercih haline geldiği zaman belirli aralıklarla detoks yapmak da bunun bir parçası oluyor. Mevsimine uygun sebze ve meyvelerden hazırlanan detoks içeceklerinin yanı sıra sağlıklı beslenme programıyla vücudumuzu arındırmak bizlerin elinde. “Yaz aylarında hafif, temiz ve mideyi yormayacak şekilde beslenmek, vücuda genel anlamda detoks yaptırmak çok önemlidir.” diyen Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit, yaz ortası detoks önerilerini bizler için sıraladı. YEMEK SAATLERİNİZİ DENGEDE TUTUN Sabah güzel, dolu dolu bir kahvaltıyla başlayıp akşama doğru yediklerimizi azaltmak en doğrusudur. Gün içinde alınan enerjinin çoğunluğunu gündüz saatlerine bırakmış olup, akşam saatlerinde bedenin dinlenmesine ve arınmasına destek olabilirsiniz. Mümkün olduğunca geceye ara öğün bırakmamakta fayda var. Özellikle bu aylarda sıklıkla tükettiğimiz karpuz, şeftali, kayısı, kiraz, çilek, üzüm, incir gibi meyveleri ikindi saatlerinde taze taze veya smoothie halinde, ya da dondurulmuş şekilleriyle dondurma yapabilirsiniz.

GÜNDE EN AZ 2-2,5 LİTRE SU TÜKETİN Yaz ortası detoksunun en vazgeçilmezi vücudu sıvı ile canlandırmaktır. Sıcaklık ve nemin artmasıyla vücudun daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu unutmadan, en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Sularınızın 1 litresine 2-3 dilim limon, 1 avuç maydanoz, 2-3 yaprak nane, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 10 adet yaban mersini veya böğürtlen veya ahududu ekleyip gün içinde tüketin. Suyu birden tek sefere içmektense gün içine yayarak tüketmekte fayda var. Maden suyu da bu süreçte bize oldukça fayda sağlayacaktır. İçine ekleyeceğin kekik+ greyfurt, limon+ çilek, yaban mersini+ zencefil+ limon, kiraz+ ananas, yaban mersini+ mandalina gibi meyve illüzyonları ile maden sularına lezzet katabilirsin. BAHARATLARI ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN Yemeklere renk, koku ve lezzet katan baharatları kullanın. Kırmızı biber, karabiber, zerdeçal, kimyon, sumak, kekik, nane ve zencefil oldukça faydalı ve metabolizma destekçisidir. Bu baharat karışımını yoğurda, kefire, sebze yemeklerine, salatalara, yumurtaya ve etlerin üzerine ekleyebilirsin. Böylece hem yemeklerinizi tatlandırır ve de cildinizi, vücudunuzu arındırırsınız.