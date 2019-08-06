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Yaz ortasında Çameli'de kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine çıkıldığında doğal kar kuyuları ile karşılaşılıyor.

Yaz ortasında Çameli'de kar keyfi

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine çıkıldığında doğal kar kuyuları ile karşılaşılıyor. Sıcak havadan bunalanlar, kar kuyularına girip serinliyor.
Çameli ilçesinde kışın yağan kar, dağların zirvelerinde bulunan mağara ve oyuklarda birikerek doğal kar kuyuları oluşturuyor. Yaz aylarında erimeyen karların bulunduğu çeşitli derinlikteki kar kuyuları ilgi odağı oluyor. Bölgeye gidenler derinlikleri 35 metreye kadar ulaşan kar kuyularının içinde buz sarkıtları ve kimilerinde ise suların bulunduğunu belirtip, tehlikeli olduğu için içlerine girmeye korkuyor. Cesaret edip girebilenler ise içerisinin çok soğuk olması nedeniyle fazla derine inemeyip, kısa bir süre sonra çıkmak zorunda kalıyor. Çameli'nin en yüksek yerlerinden olan Akdağ'ın zirvesine zorlu bir tırmanışın ardından ulaşan doğa tutkunları Aydın Gözen, Akın Gözen ve Soner Koç, buradaki kar kuyusunun girişinde piknik yapmanın keyfini yaşadı. Üç kafadardan Soner Koç, "Temmuz ayında olmamıza rağmen mağaranın içinde halen kar var ve çok soğuk. Kar kuyusunun uzunluğunu bilemiyoruz ama gerçek şu ki içeriye giren fazla duramıyor. Çok soğuk olduğu için yanımızda getirdiğimiz kürek ile çuvalımıza biraz kar doldurup, hemen çıkmak durumunda kalıyoruz. Bu mevsimde kar görmenin mutluluğunu yaşadık. Buradan aldığımız karları götürüp, mahallemizdeki arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza kar serbeti yapıp, ikram edeceğiz. Mağarada tonlarca kar var. Herkese buraya gelip hep eşsiz manzarayı görmelerini hem de buradan aldıkları karla yapacakları kar şerbetini içmenin keyfini yaşamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Yaz ortasında Çameli'de kar keyfiYaz ortasında Çameli'de kar keyfi

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