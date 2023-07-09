YAZ ŞARKISI KONUSU VE OYUNCULARI: FOX Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yaz Şarkısı dizisinin konusu ve oyuncuları 9 Temmuz 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldı. Yaz Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. İşte, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ile Efekan Can'ın başrollerini paylaştığı Yaz Şarkısı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Yaz Şarkısı 1. bölüm konusu:

"Platonik aşıklar, aşık olduğu kişinin kendini fark etmesi için hep gözünün önünde olmak, onun için iyi bir şeyler yapmak, hayatını kolaylaştırmak ister. Sessiz, sakin ve umudunu hiç kaybetmeden görünür olmayı beklerler. Fakat sabrın sonu her zaman selamet olmaz. Görünmedikçe hırslanır, duyulmadıkça bağırır, fark edilmedikçe oradan oraya atılmaya başlarlar. Tıpkı Yaz gibi…

Yaz, ünlü şarkıcı Kemal için Kemal'den habersiz büyük bir işe kalkışır. Aslı'nın da akıl vermesiyle bu hamlesi onu Kemal'in gözünde yüceltecek, belki de Kemal'i ona aşık edecektir. Çünkü Kemal'in bugünlerdeki tek hedefi Amerikalı Smile müzik şirketiyle yapılacak ortaklık ve bu ortaklığı dünyaya duyuracak olan düettir. Fakat Yaz'ın bilmediği sırlar bu planın çok fena patlamasına sebep olur. Giriştiği bu hamleyle bırakın Kemal'in gözüne girmeyi işinden de olur. Yaz hem aşkını, hem işini, hem de babasının hayalini gerçekleştirme şansını kaybetmiştir. Üstelik annesi Emine biricik Gülbeyaz'ını (Yaz) bankacı olarak bilmekte, günün birinde memleketine dönüp atalardan kalan onlarca dönümlük çay bahçelerinin yönetimini üstlenmesini beklemektedir. Bu yüzden Yaz hem Km müzikteki işini annesinden saklamış hem de artık işsiz kaldığını söyleyememiştir.

Kemal için de vakit daralmaktadır. Birkaç gün içinde Smile müziğin önüne bitmiş bir şarkı ve bu şarkıyı Kemal'le birlikte söyleyecek yeni bir kadın vokal koyulmak zorundadır. KM Müzik şirketine bağlı bütün şarkıcılardan, influencerlardan alınan demolar başarısızlıkla sonuçlansa da Murat'ın gizli saklı aldığı bir kayıt bütün dengeleri alt üst eder.

Murat lise çağlarından beri yaptığı gibi son hamlesiyle Kemal'i içine düştüğü zor durumdan çekip çıkarmıştır. Yazdığı şarkı sözleriyle, yaptığı bestelerle Kemal'i Kemal yapan Murat onu kurtarsa da kendini çok fena köşeye sıkıştırmıştır. Herkes gizli saklı kendi yolunu çizmeye çalışırken kader hepsi için yeni planlara gebedir…"

YAZ ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Yaz Şarkısı'nda Nilsu Berfin Aktaş, Gülbeyaz; Mustafa Mert Koç ise Kemal Sonay karakterine hayat veriyor. Efekan Can'ın Murat Hasamaç karakterini canlandırdığı dizide Oya Başar da Emine Yıldırım karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İşte Yaz Şarkısı dizisinin oyuncu kadrosu:

Nilsu Berfin Aktaş

Mustafa Mert Koç

Efekan Can

Oya Başar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Zehra Yılmaz

Duygu Karaca

Su Şanad

Merve Sevin

Ömer Kılıç

Selin Vardarlı

