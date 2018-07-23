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‘Yaz sezonu dizilerinin favori çifti’ belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 23.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

‘Yaz Sezonu Dizilerinin Favori Çifti’ belli oldu! Yapılan anket sonucunda Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir ve Can Yaman seçildi

‘Yaz sezonu dizilerinin favori çifti’ belli oldu!

KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Yaz Sezonu Dizilerinin Favori Çifti’ anketinin sonuçları açıklandı.

Ankette Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman yüzde 60 oy oranıyla açık ara sezonunun en çok yakıştırılan dizi çifti seçildi.

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Meleklerin Aşkı dizisinde boy gösteren Gülper Özdemir ve Berkay Hardal çifti yüzde 17 oy alırken, Darısı Başımıza dizisinden Elif Doğan ve Ozan Dolunay yüzde 14 oy aldı.

Elimi Bırakma isimli dizide karakterlere can veren Alina Boz ve Alp Navruz ise yüzde 10 oy oranıyla dördüncü oldu.

Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 58'i ve erkeklerin yüzde 61'i tercihini Erkenci Kuş dizisinden yana kullanarak Demet Özdemir ve Can Yaman’ı seçti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir ve Can Yaman erkenci kuş

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