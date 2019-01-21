Yaz sezonunun habercisi Cruise koleksiyonları BEYMEN'de

Rafine çizgileriyle öne çıkan İtalyan moda evi Etro ise denizle iç içe şehirlerin farklı kültürlerinden ilham alıyor. Kaliforniya'nın umursamazlığı, Hawaii’nin tropik esintileri ve Japonya’nın modern yaşamından esinlenen koleksiyonda, eklektik desenler, uzun kimonolar öne çıkıyor.

Zarif kesimli dış giyimler ve eşarp elbiseler koleksiyona duygusallık katarken, transparan ve pencereli formlar dikkati çekiyor.

BEYMEN'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz moda markası Alexander McQueen, yeni sezonu tarihe bir yolculuk yaparak selamlıyor.

Kadın ve erkeklerin yaratıcı yönünü birleştiren Balenciaga, markanın imza sembollerini ve grafiklerini desenli elbiselerle buluştururken 80’lerden ilham alan Balmain ise güçlü karşıtlıklar ve beklenmedik eşleşmeler ile dikkati çekiyor. Koleksiyon, modern ve fütüristik kumaşlar, aynalar, kristaller, üç boyutlu mozaikler, desen ve baskılarla zenginleşiyor.

Meksika’nın gizemli hikayesi ve zengin kültüründen esinlenen Emilio Pucci Resort 2019 koleksiyonu, eğlenceli modelleri ve canlı renkleri ile sezonun enerjisini yükseltiyor.

Yaratıcı koleksiyonlarıyla her sezon Dsquared2'nin başarılarına bir yenisi ekleyen "moda dünyasının efsanevi ikizleri" Dean & Dan Caten’ın imzasını taşıyan Resort 2019 koleksiyonu, 70 ve 80’li yıllarda Londra ve New York sokaklarındaki isyankar kadın ve erkeklerden ilham alıyor. Fermuar ve örgü detayları koleksiyona beklenmedik bir romantizm katıyor.

80’lerin büyüleyici atmosferinden esinlenen Sergio Rossi Resort 2019 koleksiyonunda gündüzden geceye kolayca geçiş sağlayan işlevsel, eğlenceli ve feminen ayakkabılar yer alıyor.