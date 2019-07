Yaz sıcağında hayvanları klimalardan koruyun

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. M. Erman Or, klimaya maruz kalan hayvanlarda solunum sistemi ve çeşitli göz enfeksiyonlarının görülebileceğini belirterek, “Uzun tedavi gerektiren tablolarla karşılaşabiliyoruz. Hayvanların direkt klimaya maruz kalınmaması sağlanmalı ve eğer öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkartma, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya çıkmışsa hemen veteriner hekim ile temas kurulmalı” dedi.

Yaz sıcakları insanları olduğu kadar bu dönemde hayatı onlarla paylaşan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Güneş ışınlarının artmasıyla birlikte tüm hayvanlarda ısı çarpmalarının görülebildiğini anlatan Prof. Dr. M. Erman Or, önemli uyarılarda bulundu. Güneşe maruz kalan hayvanların vücut sıcaklıklarının artması sonucu solunum ve dolaşım yetersizlikleri yaşayacaklarını anlatan Prof. Dr. M. Erman Or, “Benzer bir durum sahipli hayvanların gerek kapalı alanlarda örneğin araba içinde camlar kapalı şekilde veya taşıma kabinlerinde tutulması sonucu da oksijen yetersizlikleri sonucu hayatlarını kaybedebilmekte. Böyle durumlarda hemen hayvanın oksijen alabileceği bir ortama alınması, gölgede tutulması ve gerekirse soğuk suyla ıslatılması hayati önemi olan uygulamalardır. Ardından en kısa sürede veteriner hekime başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki kendimizin maruz kalmasını istemediğimiz ortam şartlarında can dostlarımızı da tutmamalıyız” dedi.