Yaz sıcakları varis şikayetlerini artırıyor

Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan, yaz sıcaklarının varis hastaları üzerindeki olumsuz etkileri ve endovenöz lazer tedavisi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle kadınlarda sık karşılaşılan ve önemli bir sağlık sorunu olan varisin, tedavi edilmediği takdirde günlük hayatı olumsuz etkileyebildiğini kaydeden Prof. Dr. Bahçivan, sıcak havalarda varis hastalarının ağrılarının artırdığını ve özellikle kadınların estetik açıdan rahatsızlık hissedip denize giremediğini, etek bile giyemediklerini söyledi. Prof. Dr. Bahçivan, "Günümüzde varis tedavisi ‘Endovenöz Lazer’ ile ağrısız ve kesi oluşmadan yapılabiliyor. Hasta işlem sonrası 1-2 saatte ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Birçok hastalığın şikayetlerini artıran sıcak havalar, damarlarda gevşemeye neden olarak varisleri daha belirgin bir hale getirir ve hastada daha fazla soruna yol açar. Yer yer çöl ikliminin yaşandığı ülkemizde bu durumla çok fazla karşılaşılmaktadır. Kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlarda da varisler belirgin bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda mümkün oldukça böyle ortamlardan uzak durulması ve yaz sıcaklarında bacaklara soğuk su uygulaması yapılması varis hastalarını rahatlatabilir” dedi.

"Tedavi edilmeyen varis önemli sağlık sorunlarına yol açabilir"

Yaz sıcakları varis hastalarının şikayetlerini artırdığı için varis hastalığının yaz gelmeden ya da yaz sonrası tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bahçivan, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık günümüzde ağrısız yapılan işlemlerle, hastalar zorluk çekmeden, 1-2 saatte taburcu olup günlük hayatlarına geri dönebilmektedir. Ancak tedavi edilmeyen varis özellikle yaz sıcaklarında kötüleşir ve hasta için önemli bir sağlık sorunu haline gelir. Girişim yapılmadan uygulanan ilaç tedavisi, varis çorapları ve günlük yaşamla ilgili bir takım öneriler ise sadece şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olur. Bu yüzden varislerin kesin tedavisi için çoğu kez varisli damarların ortadan kaldırılması gerekir. Günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi yöntemi, endovenöz lazerdir.”

"Endovenöz lazer tedavisi hastaya konfor sağlıyor"

Endovenöz lazer ile tedavinin önemli avantajlarının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bahçıvan, "İşlem lokal anestezi altında yapılmakta ve ortalama 30 dakika veya 1 saat sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gidebilmektedir. Hastanın işlem sonrası hareketlerinde herhangi bir kısıtlama da gerekmemektedir. Tedavide başarı, safen toplardamarının ortadan kaldırılması olarak tanımlandığında bu hedefe yüzde 93-98 oranında ulaşılabilmektedir. Başarı için iyi hasta seçimi çok önemlidir. Endovenöz lazer hastaya şu ayrıcalıkları sağlar; lokal anestezi ile yapılabilir, daha az ağrı ve sorun ile yetmezlik safen toplardamardan kaldırılır, bacakta iz kalmaz, bacakta herhangi bir kesi gerektirmez, morarma ve şişlik çok az olur, hastanede yatış gerekmez, hasta kısa sürede iyileşir" diye konuştu.