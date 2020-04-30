Yaz sıcakları virüsü yok edecek mi?

Ancak Alman uzmanlar "boş hayallere kapılınmaması" uyarısında bulunuyor.Yeni tip koronavirüs salgınının başında, yazın havalar ısındığı zaman, güneş ve ultraviyole ışınlarının etkisi ile virüsün etkisini yitireceği ve salgının sona ereceği sıklıkla duyuluyordu. Peki gerçekten yaz gelince, virüs etkisini yitirecek ve salgın sona mı erecek?

Alman uzmanların çoğu, yaz sıcaklarının yeni tip koronavirüsün etkisini çok az azaltabileceği, ancak virüsü yok etmeye yetmeyeceği görüşünde. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Ensitüsü'nün sözcüsü Susanne Glasmacher, yazın “belirli bir etkisi” olsa da, halkın büyük bölümünün yeni tip koronavirüse bağışıklığının bulunmaması nedeniyle virüsün yazın da yayılmayı sürdürebileceğini ifade etti. Glasmacher, Nisan 2009'da başlayan H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi salgınında da, yazın ve takip eden yılda da çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çekti.

"Virüs yazın yok olmayacak"

Hannover Tıp Yüksek Okulu Yöneticisi Virolog Thomas Schulz da, Robert Koch Enstitüsü’nden Glasmacher ile aynı görüşü paylaşıyor. Güneşin ultraviyole ışınlarının etkisinin çok az olacağını, sıcaklık ve güneş ışınlarının virüsün bulaşma katsayısını baskılayabileceğini belirten Schulz, ancak bunun “çok hafif” olacağını vurguladı.