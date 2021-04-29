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Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanır?

29.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs salgını döneminde kapanan okullar yaz tatilinin olup olmayacağına dair akıllarda soru işareti oluşmuştu. Bakan Selçuk, yazılı sınavlara ve yaz tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanır?

Okulların kapanış tarihi ile ilgili Bakan Selçuk’tan açıklama geldi geldi. Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, lise sınavları ve yaz tatili tarihi ile ilgili bilgi verdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim- öğretim kurumlarında 29 Nisan’dan 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" açıklamasında bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre okullar 2 Temmuz 2021’de kapanacak ve yaz tatili de 3 Temmuz’da başlamış olacak.

SINAVLARDA SON DURUM NE?

Liselerdeki sınavların yüzde 40'ının yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, ortaokullarda 2'nci dönem sınavlarının yüzde 30'lar civarında yapıldığını belirterek, bu durumun liselerde biraz daha çok olduğunu söyledi. 12'nci sınıfların sınavlarının tamamının bittiğini vurgulayan Selçuk, diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs’ın ardından bir düzenleme yapılacağını ve buradaki düzenlemenin daha esnek bir düzenleme olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, liselerde neredeyse yüzde 40'a yakın sınavın tamamlandığını belirterek, liselerde ikinci dönemde ise tek bir sınav yapılacağını söyledi.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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