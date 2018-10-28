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Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Bizim tatilimiz uzun. Değişebilir." ifadelerini kullandı.

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Danıştay'ın andımız kararını Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz etmesinden sonra başlayan tartışmalarla ilgili, "5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz" dedi. Yaz tatili süresiyle ilgili de konuşan Selçuk, "Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un konuşmalarından öne çıkan satır başları:

Biz bir vizyon açıklıyoruz ama Nisan 2018 yılında çıkmış bir karar gündeme geliyor. 5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz. Kararın gerekçesinde bu konunun bilimselliği ile ilgili eleştiri var. Bu bilimsel değil, siyasi bir mesele. Benim bir bilim insanı olarak bununla ilgili bir şey söylediğimde bu bilimseldir demek doğru değil.

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.

İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz.

Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

YABANCI DİL EĞİTİM

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var.
Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil.

Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler.
Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var.
Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak.
Amacı değiştiriyoruz.

Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün.

Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir.

Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu.

Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir.

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Okuyucu Yorumları 96 yorum
o tatıldede cocuklar kuran kurslarına gıdıyo boşluk yok korkma
Gerizekalı,sen ilk önce avrupadaki gibi insanlara yaşam standartı sağla ondan sonra bu işler el at.Yani diyor ki biz tarımı bitirdik elhamdulillah.Allah gani gani belanızı versin...
Hele şükür kafası çalışmaya başladı birilerinin
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