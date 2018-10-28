Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Danıştay'ın andımız kararını Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz etmesinden sonra başlayan tartışmalarla ilgili, "5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz" dedi. Yaz tatili süresiyle ilgili de konuşan Selçuk, "Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un konuşmalarından öne çıkan satır başları: Biz bir vizyon açıklıyoruz ama Nisan 2018 yılında çıkmış bir karar gündeme geliyor. 5 yıldır beklemede olan bir karar ama o hafta çıkıyor. Şu an durulan yer Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerdir, biz de oradan bakıyoruz. Kararın gerekçesinde bu konunun bilimselliği ile ilgili eleştiri var. Bu bilimsel değil, siyasi bir mesele. Benim bir bilim insanı olarak bununla ilgili bir şey söylediğimde bu bilimseldir demek doğru değil.

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı. İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun. YABANCI DİL EĞİTİM Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var.

Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler.

Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var.

Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak.

Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.