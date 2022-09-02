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Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

31.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili demek, çocuklar için eğlence ve mutluluk zamanı demek. Uzun yaz tatilleri çocuklar adına heyecan verici olsa da bazen ebeveynler için içinden çıkılmayacak bir hâl alabilir. Her geçen gün gelişip dönüşen teknoloji; özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarını tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlara bağımlı bir hâle getirebiliyor. Ancak korkmanıza gerek yok! Çocuklarınızın kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak çok güzel önerilerimiz var!

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

Yaz tatilinde çocuklarınızın hem eğlenmesini hem öğrenmesini istiyorsanız doğru yerdesiniz! Boş zamanlarınızda çocuklarınız ile keyifli aktiviteler yapabilmenizi sağlayacak birbirinden eğitici ve öğretici birçok ürün bulmak mümkün. Eğer bu ürünler arasından hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız merak etmeyin, tam olarak aradığınız ürünleri bir araya getirdik. İşte karşınızda yaz tatilinde çocuklarınızın bilişsel gelişimini destekleyecek tam yedi adet muhteşem ürün.

1. Birçok aktivite içeren eğlenceli bir set: Çocuk Akademi İlkadım Dikkat Güçlendirme ve Eğitim Seti

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

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2-3 yaş arası çocuklar için özel olarak hazırlanan Çocuk Akademi İlkadım Dikkat Güçlendirme ve Eğitim Seti içerisinde on adet kitap ve bir adet kontrol karesi yer alır. 32 sayfadan oluşan her kitabın içerisinde 13 adet etkinlik, birer adet hikâye ve etkinlik yer alır. Görsel hafızayı kuvvetlendiren 4160 tane görsel içeriğiyle çocukların zihinsel gelişimini destekler. Set, eğlenceli hikâyeleri ve eğitici aktiviteleri sayesinde çocuğunuzun dikkatini güçlendirmeyi hedefler. Siz de eğitim setini hemen inceleyerek çocuğunuzla birlikte eğlenceli zamanlara adım atabilirsiniz.

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2. İki oyun bir arada: Trendy Toys Ahşap Kelime Oyunu ve Jenga

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

Tatilinize ailecek renk katmak istiyorsanız sıradaki oyun tam size göre! Trendy Toys Ahşap Kelime Oyunu ve Jenga, 24 adet cezalı ve 30 adet standart olmak üzere toplam 54 ahşap bloktan meydana gelir. İki farklı oyun seçeneği sayesinde çocuğunuz ile keyifli anlar geçirmenize yardım eder. Oyun; çocuklarda dikkat ve odaklanma, parça bütün ilişkisi kurma, üretkenlik, ince motor becerilerini geliştirir. İster jenga ister kelime oyunu şeklinde oynayabileceğiniz ürün, yaz aylarının vazgeçilmez bir etkinliği olur. Siz de oynamaktan bıkmayacağınız ürünü sepetinize ekleyerek çocuğunuza güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.

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3. Eğitimciler tarafından önerilen: Orchard Sihirli Şato 3-6 Yaş Yapboz

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

Orchard Sihirli Şato 3-6 Yaş Yapboz, eğlenceli ve dikkat çeken tasarımıyla üç ila altı yaş aralığındaki çocukların gözdesi olur. 40 adet parçaya sahip olan yapboz, yapımı sırasında aynı zamanda masallar ve masal kahramanları hakkında da bilgi verir. Keyifli hikâyeleri eşliğinde çocukların el ve göz koordinasyonunun gelişmesine katkı sağlar. %100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürün, çevreye duyarlı bir tutum sergiler. Eğitimciler tarafından önerilen yapboz, yaz aylarında çocuğunuz eğlenerek öğrenmesi için mükemmel seçenekler arasında yer alır.

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4. Yaz ayları için eğitici bir aktivite: Ata Yayıncılık Mandala Her Yaşa Uygun Dinlendiren Boyama Seti

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

Sırada her yaşa uygun bir boyama seti var! Ata Yayıncılık Mandala Her Yaşa Uygun Dinlendiren Boyama Seti, iki adet kitap ve 24 adet keçeli kalem setinden oluşur. Mandala tarzında şekillere sahip olan set, çocukların ince motor becerileri ve dikkatini geliştirmeye büyük katkı sağlar. Mutluluk Terapisi kitabında yer alan boyamalar, çocukların eğlenceli vakit geçirmesine yardım ederken Hayvanlarla Terapi kitabı ise hem keyifli hem öğretici bir deneyim sunar. Siz de ürün sayesinde çocuğunuz ile boyama yapmanın keyfini yaşamaya ne dersiniz?

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5. Heyecan ve merak dolu bir oyun: Teresa Hala’nın Soruşturmaları 1: Venedik'te Kayıp Köpek Vakası

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

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Eğer çocuğunuz dedektiflik oyunlarını seviyor ise sizi böyle alalım! Teresa Hala’nın Soruşturmaları 1: Venedik'te Kayıp Köpek Vakası, eğlenceli hikâyesine eşlik eden bulmacalarıyla çocukların vazgeçilmezi olur. Yedi ila dokuz yaş arası çocuklara hitap eden ürün; eksik şekilleri bulma, dizileri yeniden düzenleyip tamamlama, harfleri ve şekilleri döndürme, labirentleri çözme, simetrileri tamamlama, kümeleri okuma ve tamamlama gibi etkinlikleri içerir. Bu sayede ürün; görsel, mantıksal ve bilişsel becerileri geliştirmeyi hedefler. Çocuklar olayı çözmek için ipuçları toplarken hem eğlenecek hem öğrenecek!

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6. Hem eğlenceli hem faydalı: Yükselen Zeka Yayınları 2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

İki ila dört yaş aralığındaki çocuklara özel olarak geliştirilen Yükselen Zeka Yayınları 2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti; üç adet kitap, tangram ve kontrol panelinden oluşur. Setin içerisinde yer alan kitaplar, çocukların bilişsel becerilerini destekleyerek dil ve konuşma konusunda onlara yardım eder. Setin diğer bir ögesi olan tangramlar ise görsel hafızayı geliştirerek uzun süreli dikkat becerilerine katkı sağlar. Bunların dışında analitik ve eleştirel düşünme becerisinin gelişmesinde büyük yardımı olan set, çocuklara eğlenceli bir yaz tatili vadeder.

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7. Oyun oynamanın mükemmel hâli: Layiset Çizgi Film Bilişsel Oyunu

Yaz tatilinde çocuklarına bilişsel aktiviteler yaptırmak isteyenlerin ihtiyacı olan ürünler

Listemizi dikkat çekici bir oyunla sonlandırıyoruz! Layiset Çizgi Film Bilişsel Oyunu, çizgi film karakterlerinden oluşan muhteşem tasarımıyla çocukların gönlünü kazanır. Nesnelerin tanınması ve sınıflandırılması anlamında kusursuz bir deneyim sunarak çocukların bilişsel yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar. Çocuklar bu oyunu oynarken birçok kelime ve kalıp öğrenerek dil yeteneğini geliştirir. Yüksek kaliteli ahşap malzemeden üretilen oyun, kokusuz ve zararsız içeriğiyle çocuğunuza güvenli bir oyun alanı yaratır. Çocuğunuzun tatil boyunca severek oynayacağı oyuna göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin!

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