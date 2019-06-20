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Yaz tatilinde Vangölü Ekspresi'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ankara'dan dağların yamaçlarından ve doğal güzellikler arasından adeta süzülerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, yaz tatilinde bölgeyi gezmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor - Yolculardan Hasan Durak: - "24 saattir yoldayız. Otobüsten daha rahat. Hem rahatlığından hem de güzergah boyunca güzel manzaralardan dolayı ekspresi tercih ettik. Herkesin ekspresle seyahat etmesini tavsiye ederim" - Bilecik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alim Yüce: - "Ben de buraları gezip görmek istedim. Gayet güzel ve memnun kaldım. Herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum"

BİTLİS (AA) - Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla gezmek isteyen vatandaşlar, doğayla baş başa dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından geçerek gelen Vangölü Ekspresi'ni tercih ediyor.

Yolcularına muhteşem manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı sunan Vangölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine geliyor.

Farklı illerden eksprese binen yolcular, Bitlis'in yemyeşil doğasının yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı seyahat etmenin tadını çıkarıyor.

8 vagon ve 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden vatandaşlar, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor.

Ailesiyle Kırıkkale'den Van'a gitmek için ekspresle yolculuk yapan Hasan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat ve konforlu olan Vangölü Ekspresi ile yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Durak, "Erkenden bilet aldık. Ekspresin denildiği kadar rahat olduğunu gördük. 24 saattir yoldayız. Otobüsten daha rahat. Hem rahatlığından hem de güzergah boyunca güzel manzaralardan dolayı ekspresi tercih ettik. Herkesin ekspresle seyahat etmesini tavsiye ederim." dedi.

- "En az iki hafta öncesinden bilet almak lazım"

Bilecik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alim Yüce ise farklı deneyim olması için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiğini belirterek, "Yataklı vagonları çok övdüler. Ben de buraları gezip görmek istedim. Gayet güzel ve memnun kaldım. Herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum. Gelip buraları görsünler. Yolculuk için en az iki hafta öncesinden bilet almak lazım." diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Sait Akdağ da önce Van'a otobüsle gittiğini ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı ekspresi tercih ettiğini aktardı.

Akdağ, "Trenin Tatvan'a kadar gittiğini duydum. Fiyatlar da gayet uygun. Denemek istedim. İyi ki gelmişim. Çok beğendim. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştım. Yollar, ormanlar, barajlar ve dağlar güzel." ifadelerini kullandı.

Yusuf Alın da İstanbul'da yaşadığını, bölgeyi gezmek için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiğini anlatarak, "Ekspresi arkadaşlardan duydum. İnternetten araştırdım. Fiyatların uygun olduğunu gördüm. Bilet aldım. Buralarda görmediğim yerler var. Oraları merak ediyordum. Özellikle Elazığ ve Bingöl'den sonra manzaralar çok güzelleşiyor." diye konuştu.

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