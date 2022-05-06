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YAZ TATİLİNE KİTLENİLDİ! Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman alınacak?

06.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman kapanacağı konusu gündemde yer alıyor. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiriyor. Mayıs ayına girilmesi ile birlikte okulların ne zaman kapanacağı sorusu sorulmaya başlandı. 2022 yaz tatilinin başlangıcına, artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar!

YAZ TATİLİNE KİTLENİLDİ! Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman alınacak?

Öğrenciler ve veliler mayıs ayının başlaması ile birlikte, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi iple çekmeye başladı. Bu yüzden okulların ne zaman kapanacağı merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. İşte, 2022 yaz tatilinin başlayacağı tarihine yönelik detaylar haberimizde...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİNE KİTLENİLDİ! Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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