Yaz tatilini öğrencileriyle film çekerek geçirdi

Altunkaynak, son olarak, tatil döneminde, senaryosunu yazıp, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, öğrenci Süleyman ile öğretmeni Hasan arasındaki ilişkiyi konu alan "Neml-i Kağıt" adlı kısa film çekti. Altunkaynak, filmin başrol oyuncusu olarak "özel eğitim öğrencisi" Yunus Onuk'u oynattı.

Zamanla sinemaya, kısa filme ilgi duyan ve öğrenci projelerinde kısa filmler çekmeye başlayan Altunkaynak, bugüne kadar 4'ü öğrenci projesi olmak üzere 10 kısa film çekti.

İlçeye bağlı kırsal Başlamış Mahallesi'ndeki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Altunkaynak, 4,5 yıl önce öğrencilerine derslerinde sunacağı eğitim videoları araştırdı. Dersine uygun video bulamayan Altunkaynak, bu eğitim videolarını amatör olarak kendi çekmeye başladı.

Muhammet Emin Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıllık öğretmen olduğunu, 4,5 yıldır kısa filmler çektiğini belirtti.

Daha önce fotoğraf makinesi kullanmayı dahi bilmiyorken, öğrencilerine eğitim videoları çekmek için yola çıktığını, senaryo yazmayı, kameramanlığı, yönetmenliği, video kurgulamayı ve sinematografiyi öğrenip amatör bir yönetmen olduğunu belirten Altunkaynak, "4,5 yıllık süreç içerisinde 10 kısa film çektim. Bunlardan 4'ü öğrenci projesiydi. Bunlarla çeşitli yarışmalara ve festivallere katıldık ve dereceler elde ettik." dedi.

Altunkaynak, kısa film çekerken pek çok açıdan zorlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ben bir devlet memuruyum ve ilgilenmem gereken öğrencilerim var. Bunun dışında eşim ve yaşları küçük 2 çocuğum var. Bunların yanında bir de kısa filmle ilgilenmek insanı yoruyor ancak bu severek yaptığınız ve tutkuyla bağlandığınız bir şeyse buna zaman ayırabiliyorsunuz. Ben bu alanda kendimi geliştirmek için İstanbul'da bir film akademisine kayıt oldum. Akademi 7 ay sürdü, 7 ay boyunca haftada 3 gün İstanbul'da eğitim aldım, 4 gün de Akhisar'da öğrencilerimin ve ailemin yanında bulundum. Zor oluyor ama yaz tatilinde tatil yapmak yerine tatili öğrencilerimle kısa film çekerek değerlendirmeye çalışıyorum."