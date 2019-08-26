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Yaz tatilini öğrencileriyle film çekerek geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Manisa'daki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Muhammet Emin Altunkaynak, yaz tatilinde öğrencileriyle bir araya gelerek, "Neml-i Kağıt" adlı 10. kısa filmini çekti - Muhammet Emin Altunkaynak: - "Zor oluyor ama tatili öğrencilerimle kısa film çekerek değerlendirmeye çalışıyorum" - "Bir yolda yürüyorum ve o yol kenarına fidanlar ve tohumlar ekmeye çalışıyorum. O tohumların yeşermesini bekliyorum. Bu yüzden parasal bir beklentim yok"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 köyden taşımalı eğitim yapılan ortaokulda öğretmenlik yapan Muhammet Emin Altunkaynak, yaz tatilinde öğrencileriyle bir araya gelerek "Neml-i Kağıt" adlı 10. kısa filmini çekti.

İlçeye bağlı kırsal Başlamış Mahallesi'ndeki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Altunkaynak, 4,5 yıl önce öğrencilerine derslerinde sunacağı eğitim videoları araştırdı. Dersine uygun video bulamayan Altunkaynak, bu eğitim videolarını amatör olarak kendi çekmeye başladı.

Zamanla sinemaya, kısa filme ilgi duyan ve öğrenci projelerinde kısa filmler çekmeye başlayan Altunkaynak, bugüne kadar 4'ü öğrenci projesi olmak üzere 10 kısa film çekti.

Çeşitli yarışma ve festivallere katılan Altunkaynak, "Hak-İş Emeğe Saygı Kısa Film Yarışması", "1 Hadis 1 Film Kısa Film Yarışması", "Ahmet Uluçay Ulusal Kısa film Yarışması" ve "Türkiye Değer Ödülleri Kısa Film Yarışması"nda dereceler elde etti.

Altunkaynak, son olarak, tatil döneminde, senaryosunu yazıp, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, öğrenci Süleyman ile öğretmeni Hasan arasındaki ilişkiyi konu alan "Neml-i Kağıt" adlı kısa film çekti. Altunkaynak, filmin başrol oyuncusu olarak "özel eğitim öğrencisi" Yunus Onuk'u oynattı.

Muhammet Emin Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıllık öğretmen olduğunu, 4,5 yıldır kısa filmler çektiğini belirtti.

Daha önce fotoğraf makinesi kullanmayı dahi bilmiyorken, öğrencilerine eğitim videoları çekmek için yola çıktığını, senaryo yazmayı, kameramanlığı, yönetmenliği, video kurgulamayı ve sinematografiyi öğrenip amatör bir yönetmen olduğunu belirten Altunkaynak, "4,5 yıllık süreç içerisinde 10 kısa film çektim. Bunlardan 4'ü öğrenci projesiydi. Bunlarla çeşitli yarışmalara ve festivallere katıldık ve dereceler elde ettik." dedi.

Altunkaynak, kısa film çekerken pek çok açıdan zorlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ben bir devlet memuruyum ve ilgilenmem gereken öğrencilerim var. Bunun dışında eşim ve yaşları küçük 2 çocuğum var. Bunların yanında bir de kısa filmle ilgilenmek insanı yoruyor ancak bu severek yaptığınız ve tutkuyla bağlandığınız bir şeyse buna zaman ayırabiliyorsunuz. Ben bu alanda kendimi geliştirmek için İstanbul'da bir film akademisine kayıt oldum. Akademi 7 ay sürdü, 7 ay boyunca haftada 3 gün İstanbul'da eğitim aldım, 4 gün de Akhisar'da öğrencilerimin ve ailemin yanında bulundum. Zor oluyor ama yaz tatilinde tatil yapmak yerine tatili öğrencilerimle kısa film çekerek değerlendirmeye çalışıyorum."

Filmlerinin bütçesini de herhangi bir yerden destek almaksızın kendi imkanlarıyla oluşturduğunu aktaran Altunkaynak, şöyle devam etti:

"Son çektiğim kısa filmin bütçesinin bir kısmını karşıladım bir kısmını da borç aldım. Arkadaşlarım 'Hocam, sen şimdi bu filme bu kadar para yatırdın, karşılığında ne kazanacaksın?' diye soruyor. Ben bir tüccar değilim, kuyuya salamura zeytin basmıyorum ki bugün 3 liraya aldım, yarın 6 liraya satayım. Ben bir yolda yürüyorum ve o yol kenarına fidanlar ve tohumlar dikmeye çalışıyorum. O tohumların yeşermesini bekliyorum. Bu yüzden benim parasal bir beklentim yok. Ben, buraya bu parayı bağladığımda bu filmden şu kadar gelir elde edeceğim diye düşünmüyorum."

Asıl gayesinin ürettiği filmleri insanlara ulaştırmak olduğunu belirten Altunkaynak, "Öğrencilerimle ürettiğim bu filmleri ulusal ve uluslararası mecralarda gösterim yapan yarışmalara ve festivallere yolluyorum. Oradan ancak bir karşılık görürse bizi ödüllendiriyorlar ama şunu vurgulamak istiyorum; ödül benim için hiçbir zaman amaç olmadı. Ben bir filmi derdim varsa derdimi dile getirmek için çekiyorum. Ödül bu işin sonraki kısmı oluyor." diye konuştu.

Altunkaynak, bir buçuk yıl hazırlığını yaptığı "Neml-i Kağıt" filminin çekimlerinde profesyonel bir ekiple çalıştığını, hazırlık aşamasından post-prodüksiyon aşamasına kadar toplam 35 kişinin filme emek verdiğini sözlerine ekledi.

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