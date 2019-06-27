Yaz tatillerinde okullar için boya üretiyorlar

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bazı öğrencileri, mesleki gelişim, iş tecrübesi elde etmek ve harçlıklarını çıkarmak amacıyla yaz tatilini okullun atölyesine boya üreterek geçiriyor.

Okulda atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında 2 öğretmen ve 7 öğrenciyle üretilen boyalar, kentteki birçok okula gönderiliyor. Geçen yıl 7,5 ton üretimle 100 okulun boya ihtiyacını karşılayan öğrenciler, yaz tatili süresince 10 ton boya üretmeyi hedefliyor.

Kimya teknolojisi bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde istenilen her renkte boyanın üretimini yaptıklarını ve piyasanın oldukça altında fiyata satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin tatil sürecini okulda geçirerek mesleki anlamda kendilerini geliştirdiğini aktaran Yılmaz, "'Aldığımız siparişleri karşılamak için okuldaki atölyemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz siparişler doğrultusunda 250 ile 750 lira arasında kazanç sağlıyorlar." dedi.

Öğrencilerden Fatma Nur Arslan da yaz tatilinde mesleki gelişimine katkı sağlaması amacıyla boya üretiminde yer aldığını dile getirdi.

Tecrübe kazanmanın yanı sıra harçlıklarını da çıkarttıklarını vurgulayan Arslan, ''Burada olduğum için mutluyum. Yaz tatilimi bu şekilde geçirmek daha anlamlı. Gelecek yıl üniversite sınavına girerek bölümümü devam ettirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

