HABER

Yaz tatillerinde okullar için boya üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Hatay'da lise öğrencileri, mesleki gelişim, iş tecrübesi elde etmek ve harçlıklarını çıkarmak amacıyla yaz tatilinde okullarındaki boya üretiminde çalışıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bazı öğrencileri, mesleki gelişim, iş tecrübesi elde etmek ve harçlıklarını çıkarmak amacıyla yaz tatilini okullun atölyesine boya üreterek geçiriyor.

Okulda atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında 2 öğretmen ve 7 öğrenciyle üretilen boyalar, kentteki birçok okula gönderiliyor. Geçen yıl 7,5 ton üretimle 100 okulun boya ihtiyacını karşılayan öğrenciler, yaz tatili süresince 10 ton boya üretmeyi hedefliyor.

Kimya teknolojisi bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde istenilen her renkte boyanın üretimini yaptıklarını ve piyasanın oldukça altında fiyata satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin tatil sürecini okulda geçirerek mesleki anlamda kendilerini geliştirdiğini aktaran Yılmaz, "'Aldığımız siparişleri karşılamak için okuldaki atölyemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz siparişler doğrultusunda 250 ile 750 lira arasında kazanç sağlıyorlar." dedi.

Öğrencilerden Fatma Nur Arslan da yaz tatilinde mesleki gelişimine katkı sağlaması amacıyla boya üretiminde yer aldığını dile getirdi.

Tecrübe kazanmanın yanı sıra harçlıklarını da çıkarttıklarını vurgulayan Arslan, ''Burada olduğum için mutluyum. Yaz tatilimi bu şekilde geçirmek daha anlamlı. Gelecek yıl üniversite sınavına girerek bölümümü devam ettirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırıSultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
Ayaz Bursa’ya başsavcı vekili olduAyaz Bursa’ya başsavcı vekili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boya hatay öğrenci

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

Köylüler oraya zindan diyor! Dünyada 4, Türkiye'de 2 tane var

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Muğla'da 3,4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.