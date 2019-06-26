"Yaz Vakti" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yaz Vakti" adlı karma sergi, Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluştu. Heykel, resim, cam, seramik, gravür, mozaik ve fotoğraf gibi farklı dallarda eserlerden oluşan serginin açılışında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada yeni bir trend olarak artık sanatın günlük hayatın her alanında insanlarla buluştuğunu söyledi. Türkmen, Nevmekan Sahil'i de her daim sanatı halkla buluşturma adına tasarladıklarına işaret ederek, "(Gelenler) dostlarıyla kahve içerken, ders çalışırken veya kitap okurken ya da sohbet ederlerken etraflarına baktıklarında kendilerini sanatın ortasında bulsun istedik. Açıkçası bu mekanda sanatseverleri sanata maruz bırakıyoruz." dedi. Serginin 12 sanatçı tarafından titiz bir çalışma ile hazırlandığına dikkati çeken Türkmen, "Bu sergideki eserler bir taraftan Türkiye'nin izlerini taşırken, diğer taraftan da dünya sanatına dair izleri içerisinde barındırıyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu sergi, dostluk ve güzellik duygularını ön plana çıkarmayı hedeflemekte" Serginin küratörü Yasemin Aslan Bakiri de farkı sanat disiplinlerini ve duyguları aynı çatıda toplamaya çalıştıklarını aktararak, "Bu sergi günümüzde tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu dostluk ve güzellik duygularını ön plana çıkarmayı hedeflemektedir." diye konuştu. Serginin aynı zamanda sanatın çok yönlü anlatım olanaklarını izleyiciye aktardığının altını çizen Bakiri, şunları kaydetti: "Sanatın kendine özgü bir dili ve dünyası var. Sanatçıların yapıtlarına verdiği anlam toplumsal koşullara, düşüncelerine ve dünyaya bakış açılarına göre değişebilmektedir. Sergideki eserlere de sanatın sosyolojik felsefi ve estetik alanlarından bakıldığında, derin anlamlar taşıdığını görebiliriz." - "Eserlerimde evreni kavramsal bir yolculuk olarak betimledim" Sergide eserleri yer alan Serap Gümüşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaz Vakti" sergisine özel 2,5 ayda 3 farklı konsept hazırladığını söyleyerek, şunları anlattı: "Nostaljik resimlerden yola çıkarak, onları günümüze taşıdım. Yeniden yaptığım resimlerde figürlere bir kavramsal boyut kazandırdım. Resimlerin özüne bağlı kalması adına da antika çerçeveler kullandım. Resimler yaşamın bir parçası iken, tasarladığım gelincikler ise sarmal düzende kadının narinliğini ve gücünü anlatıyor. Bir de hayvanların birlikte yaşadığını anlatan sokak kedileri üzerine bir heykel tasarladım. Yani ben eserlerimde evreni kavramsal bir yolculuk olarak betimledim."

- "Efsaneler ve masallardan yola çıkarak, hikayeler oluşturuyorum" Resim ve katı alanındaki çalışmalarıyla sergiye katılan Melike Kılıç da eserlerinde daha çok kağıt malzemesini kullandığını ve katı sanatını çağdaş bir dille kurgulayarak, farklı hikayeler oluşturduğunu ifade etti. Kılıç, Anadolu medeniyetlerinden, Osmanlı'dan ve Bizans İmparatorluğu insanlarından etkilenerek, onları bugüne taşıdığını ve bu anlamda hikayeler ürettiğini söyledi. Eserlerinde aynı zamanda doğanın sürekli verici olduğunu izleyiciye aktarmak istediğini dile getiren Kılıç, "Eserlerimde farlı kültürlerin sembollerini çok fazla kullanıyorum. Efsanelerin, masalların yaşama dair verdiği birçok mesaj var aslında. Bunlara da eserlerimde yer veriyorum. Aynı zamanda kendi rüyalarımdan yola çıkıyorum. Aslında evrensel bir dil kullanarak, eserde anlatmak istediğim hikayeleri, herkesin anlamasını istiyorum." şeklinde kullandı. - "Bir form olarak heykel güçlü bir anlatım gücüne sahiptir" Cam, ahşap, bakır ve taş gibi farklı malzemeler kullanarak 21 yıldır heykeller üreten sanatçı Haluk Aydın ise sergideki eserlerinden bahsederek, şunları söyledi: