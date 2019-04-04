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Yaza fit girmek isteyenlere "zayıflatan" öneriler

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve fit bir vücutla yazı karşılamak isteyenler için öğütler veren Diyetisyen Berna Danacı, özellikle ’internette dolaşan popüler diyetlerin kurbanı olmayın’ diyerek, "Kişiye özel planlanmış ve beden sağlığını destekleyen yeterli ve dengeli diyetleri uygulamaya özen gösterin" dedi.Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazın fit bir vücuda ulaşmak isteyenlere uyarılarda bulunan Diyetisyen Berna Danacı, özellikle kahvaltısız güne başlanmaması gerektiğini belirtti.

Yaza fit girmek isteyenlere "zayıflatan" öneriler

Sağlıklı ve fit bir vücutla yazı karşılamak isteyenler için öğütler veren Diyetisyen Berna Danacı, özellikle ’internette dolaşan popüler diyetlerin kurbanı olmayın’ diyerek, "Kişiye özel planlanmış ve beden sağlığını destekleyen yeterli ve dengeli diyetleri uygulamaya özen gösterin" dedi.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazın fit bir vücuda ulaşmak isteyenlere uyarılarda bulunan Diyetisyen Berna Danacı, özellikle kahvaltısız güne başlanmaması gerektiğini belirtti. Danacı, "Metabolizmanıza hız kazandırmak istiyorsak bu işin tılsımı kahvaltıda diyebiliriz. Gece boyu aç kalmış bir metabolizmayı iyi bir kahvaltı ile ödüllendirmeli, gün içerisindeki iştah kontrolünü arttırmalıyız" dedi.
Yaza formda girmek isteyenlerin en büyük hatasının internet üzerinden gelişigüzel hazırlanmış diyetleri uygulayarak, aç kalarak kilo vermenin zararından bahseden Danacı, "Açlık diyetleri kısa vadeli kazandırıyor görünse de uzun vadeli büyük hasarlar bırakır. Metabolizmanıza haksızlık etmeyin, yavaşlamasına sebep olmayın. Öğün sayısı ve sıklığı ise önemli. İştah kontrolü için aralıkları size özel planlanmış bir yeme düzeni oluşturmalısınız. Unutmayın, kan şekeri dengede olan bir insanın, yüksek kalorili gıdalara hayır deme olasılığı her zaman daha yüksektir. Bir diğer ayrıntı da günlük almanız gereken enerjiyi daha çok gündüz almaya çalışın. Gece yemelerini bırakın. Mutlaka kilogram başına 30 ml su için ki vücudun çalışma hızı artsın. Glisemik indeksi düşük beslenmek, kalorileri içerek almamak şart" diye aktardı.

"Doymamış yağ asitlerini tercih etmek aksine kilo kaybına destek olur"
Kalsiyumun tam bir yağ yakıcı olduğunu belirten Diyetisyen Berna Danacı, şöyle devam etti:
"Süt, yoğurt, ayran, ceviz, badem ve kurubaklagiller kalsiyum ihtiyacımızı karşılarlar ve kilo vermeye destek olurlar. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yoğurt gibi fermente süt ürünleri hem yağ yakıyor hem de içerdikleri probiyotiklerden dolayı sindirim sisteminin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor. Omega 3, 6 ve 9 yağ asitlerini almayı ihmal etmeyin. Doymamış yağ asitlerini tercih etmek aksine kilo kaybına destek olur. Ceviz, badem, kaju, zeytinyağı, balık gibi besinler hayatınızda bulunduğu sürece iyi bir zihinsel performans, fit bir vücut sizinle olacaktır. DSÖ tarafından sağlığımız için haftalık minimum 150 dakika egzersiz öneriliyor. Kilo kaybı içinde en önemli noktanın enerji dengesi olduğunu biliyoruz. Harcadığınız enerjinin artması elbette daha kolay kilo kaybetmenizi ve artan serotoninle daha mutlu hissetmenizi sağlayacaktır."

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