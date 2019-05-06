HABER

'Yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Konya'da bir otelin bahçesinde düzenlenen ancak 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'yaza merhaba' partisinde sahnenin devrildiği anlara ait kemara görüntüleri ortaya çıktı.

'Yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde 'yaza merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.

Üzerinde bulunan 3 kişiden birinin kaçmayı başardığı talihsiz olayda, 2 kişi devrilen sahnenin altında kalarak, yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ikili, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Katılanlar tarafından sahnenin devrildiği anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği parti, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından devam etti.

(DHA)

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
İl Genel Meclisinde tek gündem görüşüldüİl Genel Meclisinde tek gündem görüşüldü
Kazada hissettiklerini 6 yıl sonra tekrar yaşadıKazada hissettiklerini 6 yıl sonra tekrar yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaza Merhaba sahne

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çivisiz caminin sekiz asırlık geleneği

Çivisiz caminin sekiz asırlık geleneği

Sadece 1 tanesini yapmak 2,5 yılını aldı! 'Bizi değil evi görmeye geliyorlar'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.