11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Gazeteci-Yazar Murat Akan, “NATO, Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferans verdi. Konferansta konuşan yazar Akan, "NATO, Türkiye’nin büyümesinden korkuyor" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ikinci gününde Gazeteci-Yazar Murat Akan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde okurlarıyla bir araya geldi. “NATO, Ortadoğu ve Türkiye” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Akan, “Türkiye 66 yıldır NATO üyesidir. Fakat NATO, Türkiye’nin büyümesinden, yerli silahlarını üretmesinden korkuyor” diye konuştu. Bugün gelinen noktada dünyada bir küresel düzen kurulduğuna dikkat çeken Gazeteci-Yazar Murat Akan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek bu düzene karşı çıkmıştır. Bu düzenin bir orduya ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç NATO kurularak giderildi. Türkiye, NATO’ya katıldı ama bedeli ağır oldu. Güney Kore’de bizimle hiçbir ilgisi olamayan bir savaşa girdik. 66 yıl oldu NATO kurulalı daha bir tane NATO Sekreteri, Türkiye’den seçilmedi. Çünkü NATO bize güvenmiyor. NATO yönetiliyor. Birleşmiş Milletlerin kararı olmadan NATO, Libya’ya müdahale etti. Bu kabul edilemez. Bunun adı çeteciliktir” dedi.

"Hedef yükselen Türkiye"

ABD ve İngiltere’nin savaş uçakları ile dolu uçak gemilerinin Akdeniz’de olduğuna dikkat çeken Akan, “Ülke olarak çok büyük bir tehdit altındayız. ABD 130 savaş uçağını barındıran gemiyi Akdeniz’e getirdi. Akdeniz’de bütün ülkelerin savaş uçakları var. İngiltere de savaş uçaklarını bu bölgeye yönlendirdi. Bunlar kimle savaşacak. Rusya mı? Çin mi? Hiç biri değil. Bu orduların hedefi Ortadoğu üzerinden yükselen Türkiye’dir” ifadesini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin hepsinin elinde nükleer silah bulunduğunu söyleyen Akan, "Irak ve Suriye’de bu savaşı daha önce gördük. Petrol olduğu sürece bu bölgede savaş bitmedi ve bitmeyecektir. Türkiye’nin kendi yerli silahlarını üretmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında hepsinin ellerinde nükleer silahlar var. Türkiye’ye bakıldığında çeşitli sebepler dolayı bu enerjiden mahrum bırakıldık” dedi.

"NATO, Türkiye’nin büyümesinden korkuyor"

Akan, terörle mücadelede Türkiye’ye NATO’dan yardım gelmediğini belirterek, “Bugün savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. Bugün savaşlar kutuplaşma ile yapılıyor. Savaşta asker değil, terör örgütleri kullanılıyor. Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Türkiye’ye NATO’dan hiçbir zaman yardım gelmedi. Türkiye, NATO’ya üye olmasına rağmen NATO, Türkiye’den korkuyor. NATO, Türkiye’nin silah üretmesinden, ekonomisini büyütmesinden ve kendi ayakları üzerinde durmasından korkuyor. Ortadoğu’da petrol olduğu sürece savaş devam edecektir. Bu savaşı daha önce gördük. NATO geldi Irak’ta binlerce Müslümanı, Müslümana öldürttü. Ne oldu sonra. Batılılar geldi, petrolü paylaştı. Savaşan Müslüman, öldürülenler Müslüman ama kazanan Batı” diye konuştu.



