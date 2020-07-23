Yazar Asım Gültekin kimdir, neden vefat etti? Hangi gazetelerde çalıştı

Medya dünyası Asım Gültekin'in vefat haberi ile sarsıldı. Asım Gültekin Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olarak da çalışıyordu. Kültürel anlamda birçok projeye imza atarak başarılı bir şekilde çalışmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Asım Gültekin paylaşımı ile bir anda vatandaşlar tarafından, Asım Gültekin'ün çalışmaları ve ölümü merak konusu oldu. İşte Asım Gültekin kimdir, Asım Gültekin neden vefat etti sorusunun cevabı..

Yazar Asım Gültekin neden vefat etti?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Asım Gültekin için başsağlığı paylaşımının ardından bir anda merak konusu olan yazar, geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Medya dünyasını sarsan haberin ardından Asım Gültekin'in başarıları konuşulmaya başlandı. Uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını yaparak büyük başarılara imza atmıştı.

1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya gelen Asım Gültekin, liseye İstanbul'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. Ardından Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda birçok derginin basılmasında öncülük etti. 2008 yılında yılın öğretmeni seçilerek örnek öğretmen olduğunu ıspatladı. Türkiye Dergiler Birliği ve Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olarak da çalışan Asim Gültekin, Yalova'da yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.