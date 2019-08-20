Yazar Ayşe Tözeren gözaltına alındı

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni, "Avukatlara gözaltı gerekçesi olarak PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphesi gösterilmiş" dedi.Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in gözaltına alındığı bildirildi. Evrensel'de yazan Tözeren'in gözaltına alındığını gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat duyurdu. Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avukatlara gözaltı gerekçesi olarak PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphesi gösterilmiş" dedi.

Evrensel'in haberinde ise polislerin gözaltı sırasında sadece "ihbar var" gerekçesini sunduğu bildirildi.

Habere göre, evi gece saatlerinde polis ekipleri tarafından basılan Tözeren, gözaltına alınarak önce muayene için Haseki Devlet Hastanesi'ne, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evrensel'in avukatlarının da Emniyet Müdürlüğüne giderek Tözeren'le görüşmek istediği ancak 24 saat kısıtlama kararı alındığı için bu taleplerinin reddedildiği bildirildi. Emniyetten ayrılan avukatların bugün savcıyla görüşüp kısıtlılığın kaldırılmasını isteyeceği aktarıldı.

Tözeren'le dayanışma için Twitter'da paylaşım yapanlar arasında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra ünlü isimler de vardı. Twitter'da "#AyşegülTözerenYalnızDeğildir" etiketiyle paylaşılan mesajlarla yazara destek verildi.

DW/CÖ,JD

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