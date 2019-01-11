Yazar Ayvazoğlu: Basılı kitaplar internete rağmen hayatımızda kalacak

İSTANBUL, (DHA)- 'İstinyeli Yazar Buluşmaları'nda konuşan şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu, internetin doğru kullanıldığında okumaya katkı sağladığını vurgulayarak, internet kullanımının basılı kitaplara engel olmayacağını ve bu kitapların uzun süre daha hayatımızda olacağını söyledi. İstinye Üniversitesi'nin (İSÜ) gelenekselleştirmeyi planladığı 'İstinyeli-Yazar Buluşmaları'nın 2.'si gerçekleşti. Programa İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, şair ve yazar Bekir Ayvazoğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlikte, öğrencilerle sohbet, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Söyleşi, çekiliş sonucu öğrencilerle kitap hediye edilmesiyle sona erdi. Okuma oranlarına internetin ciddi manada etkisi olduğunun altını çizen Beşir Ayvazoğlu, internetin aynı zamanda bir okuma alanı olduğuna da dikkat çekti. "İNTERNET DE OKUMA ALANI HALİNİ ALDI" İnternetin aynı zamanda bir okuma alanı olduğunu ifade eden şair ve yazar Bekir Ayvazoğlu, gençlerin internet sayesinde metinlere kolayca ulaşabildiğini dile getirdi.

Düşünülenin aksine Türkiye'de kitap oranının yükseldiğini düşündüğünü söyleyen Ayvazoğlu, "Çok sayıda kitap basılıyor. Bu kitaplar satılmasa, yayınevlerinin yaşaması çok zor. Türkiye'nin okuma durumunda çok fazla endişeye mahal verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnternet kitaba ulaşmak için de araç olarak kullanılıyor. Bugün birçok insan okumak istediği, satın almak istediği kitabı almak için bile interneti kullanıyor. İnternetten de çok enteresan kitaplara, makalelere hatta dünya ölçeğinde kütüphanelere ulaşmak mümkün. İnterneti iyi kullanabilmek çok önemli. İnternet oyun oynamak, vakit geçirmek için kullanıyorsa insanları kitap okumaktan uzaklaştırıyor. Ancak bilgiye ulaşmak için internet çok güzel bir kaynak. Gençlerimize internetin de iyi kullanmanın yollarını öğretmek lazım" dedi. "SELÜLOZ KİTAPLAR YOK OLMAYACAK" Teknoloji çağında dahi selüloz kitapların yok olmayacağına dikkat çeken Ayvazoğlu, "Basılı kitaplar çok uzun süre hayatımızda olacak. Basılı kitaptan okumakla sanal ortamdan okumak arasında dağlar kadar fark vardır. Basılı kitaptan gençleri uzak tutmamak, onunla tanışmalarını, kokusunu almalarını, ceplerinde taşımayı öğrenmelerini sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİNİ HER GENÇ OKUMALI" "Nitelikli okuma zaman içerisinde kazanılacak bir meziyettir"diyen Ayvazoğlu, "Bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Okuma seviyesi, anlama kapasitesi arttıkça okumanın niteliği de yükselecektir. Bu noktada önemli olan okuma alışkanlığını kazanmak ve kitapla ilişki kurmak, yavaş yavaş seviyeyi yükselterek okuma macerası yaşamak önemli. Gençlerin kitaptan kopmamaları, kitapla mutlaka, ilişki kurmaları, Türk ve Dünya klasiklerinin belli başlılarını mutlaka okumaları gerekli. Dünyaya daha geniş pencereden bakmaları ve ufuklarını genişletmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. "YAZARLAR ROL MODEL OLABİLİR" İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Feyzi Çimen, okumanın üniversiteliğin bir meselesi olduğunu söyledi. Gençlerin okudukları yazarlarla biraraya gelmesinin önemine dikkat çeken Çimen, "Yazarlarla bir araya gelince öğrenciler kitap yazma konusunda veya entelektüel uğraş konusunda bu insanların kendilerine rol model olabileceklerini düşünüp daha da yakından ilgileniyorlar. Kitap okuma kültürü yazarlık, eleştirel okuma, aktif okuma kültürüne evirildiği için biz üniversite olarak yaşayan yazarlarla okurların bir araya gelmesini çok önemsiyoruz" dedi.