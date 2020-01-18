MAGAZİN
  4. Yazar Bekir Develi: "Birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu"

Yazar Bekir Develi: "Birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Yazar Bekir Develi, "Aile içinde bizim birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu" tespitinde bulundu.Canik Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Samsun’a gelen ünlü programcı, yazar Bekir Develi "Hikayelerle Anadolu İrfanı" adlı konferans gerçekleştirdi.“Belediyeciliği park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz”Açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz.

Yazar Bekir Develi, "Aile içinde bizim birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu" tespitinde bulundu.
Canik Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Samsun’a gelen ünlü programcı, yazar Bekir Develi "Hikayelerle Anadolu İrfanı" adlı konferans gerçekleştirdi.

“Belediyeciliği park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz”
Açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz. Kültürel sanatsal alanda toplumumuza faydalı programlar, etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştirerek toplumsal ve sosyal konularda geleceğimize yön verecek projeler geliştirecek insan odaklı bir anlayışı önemsiyoruz. Şehirlerimizin geleceğini ancak ve ancak nesli ihya ederek kurtarabilir ancak bu şekilde ruhu ve kimliği olan estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Bizim ilim irfan hikmet yolunda yürüyen şuurlu bir gençliğe ilime, bilime ve fikre yönelerek geleceğe yürüyen değerlerini bilen geçmişini bilen milli manevi değerlerine bağlı topluma faydalı bir geleceğe nesle ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

"Birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu"
Bekir Develi konferansta yaptığı konuşmada, “Bizim birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu. Eskiler bilir. Büyük bir oda vardı. Evin en büyük odasında bir soba olurdu. O soba kızardı ve güzel ısındıktan sonra dede, nene, torun o sobanın etrafında toplanır birbirleriyle hemhal olurdu. Onu bırak birbirlerinin gözlerinin içine bakarlardı insanlar. Ama gelin görün ki artık bütün odalar aynı anda ısındı ama herkes birbirinden koptu. Siz deseniz ki biz sobayı yeniden kuralım herkesi sobanın başında toplarsınız ama herkesin elinde cep telefonu olur. İnanılmaz bir tahaccümün altındayız. Bugün bunu anlatmak üzere geldim” ifadelerini kullandı.
Canik Kültür Merkezinde yapılan konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Samsunlular tiridine bandıSamsunlular tiridine bandı
1899’dan bugüne kola şişesi koleksiyonu1899’dan bugüne kola şişesi koleksiyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Sanat merkezi gibi lokanta

Sanat merkezi gibi lokanta

Nil Karaibrahimgil makyajsız haliyle tam not aldı

Makyajsız haliyle şaşırttı

Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi

'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi

Samsunlular tiridine bandı

Samsunlular tiridine bandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.