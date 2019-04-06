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Yazar Bircan Yıldırım’dan ’cesaret’ vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Yazdığı meditasyon kitapları ile adından sıkça söz ettiren Bircan Yıldırım, Samsun’daki imza gününde ’cesaret’ vurgusu yaptı.Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM), ünlü yaşam terapisti Bircan Yıldırım’ı ağırladı.

Yazar Bircan Yıldırım’dan ’cesaret’ vurgusu

Yazdığı meditasyon kitapları ile adından sıkça söz ettiren Bircan Yıldırım, Samsun’daki imza gününde ’cesaret’ vurgusu yaptı.
Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM), ünlü yaşam terapisti Bircan Yıldırım’ı ağırladı. Çıkardığı kitaplar ile dikkat çeken, her kesime hitap eden ünlü terapist Bircan Yıldırım ilk kitabını 2017 yılında "Duygusal Zeka" adıyla çıkarttı. Ardından “Yaşam Terapisti” kitabına imza atan ve geçen yıl çıkardığı, adından sıkça söz ettirdiği “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” kitabıyla Bulvar AVM’de okuyucularla buluştu.
“Yaşamın kaynağı sevgidir ve dünyayı ancak sevgi kurtaracaktır” sözünü yaşam felsefesi haline getirmiş olan ve felsefe öğretmeni olan Bircan Yıldırım, bu doğrultuda öğretilerini insanlara aktararak çeşitli kitaplar yazmakta ve söyleşiler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bircan Yıldırım, “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” kitabı ile Bulvar AVM meydan alanında imza günü düzenleyerek okurlarıyla buluştu. Yıldırım, cesaret konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

“Cesur olmadan adım atamayız”
Cesur olmayan insanların adım atamayacaklarını ifade eden Bircan Yıldırım, “İmza günü için Samsun’dayız. Okurlarımla yüz yüze bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Cesaret hayatın kilit noktası. Cesur olmadan aşkta, kariyerde, hayatta ve sağlıkta adım atamayız. Arafta yaşarız. Her ne olursa olsun cesur olup, harekete geçmek gerekiyor. Bana göre cesaret, korkularımızla yüzleşip, belirsizliklerden arınıp, geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin belirsizliklerinden sıyrılıp, anı yaşayabilme gücüdür. Yeni kitap için de hazırlıklarımız var. Ama biraz daha zamanı var. Güzel bir şey olsun istiyorum. ‘Hayat Cesurlara Torpil Geçer’den daha fazla kişilerin yaralarını iyileştirip, daha fazla kişinin yaralarını iyileştirip, daha güzel bir kitap olması için uğraşacağım. Yeni kitabın konusu da günümüz insanın en büyük sıkıntılarından birisi olan hayallerine kavuşmak, anda yaşamak, aşk, ilişki, sağlık ve başarıdaki nokta atışlı daha sonuç odaklı bir kitap yazmayı hedefliyoruz. İnsanların hedeflerine daha çabuk ulaşmasını sağlamaya çalışacağız. Bulvar AVM’ye de bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İmza gününe oldukça yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdular.

Yazar Bircan Yıldırım’dan ’cesaret’ vurgusu

Yazar Bircan Yıldırım’dan ’cesaret’ vurgusu

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