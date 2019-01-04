Yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının yasaklandığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının yasaklandığı iddiasına ilişkin, "Kitapla ilgili yasaklama ya da toplatma kararı söz konusu olmamıştır. Söz konusu kitabın çağdaş Türk şiirinin öncü şairlerinden Cahit Zarifoğlu'nu ne kadar temsil ettiği dikkate alınmadan tartışmanın Zarifoğlu üzerinden yapılması ise incitici olmuştur." dedi.

Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabına ilişkin açıklama yapan Şirin, Zarifoğlu ile ilgili tartışmalara açıklık getirmek istediğini ifade etti.

Zarifoğlu'nun 1977'den sonra yazdığı denemelerinden seçilenlerin Nehir Yayınları'ndan 1986-1988 yıllarında çıkan "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabında bir araya getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kitap, Cahit Zarifoğlu'nun vefatından sonra "Bütün Eserleri Dizisi" için Hüseyin Durukan tarafından hazırlanmış ve kitabı 1989'dan itibaren Beyan Yayınları yayımlamaya başlamıştı. Kitabın üçüncü baskısı şairin Ahmet Sağlam müstearıyla yazdığı 40 yazı eklenerek yapılmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 26.3.2018 tarihli yazısı doğrultusunda oluşturulan Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu Mesleki ve Teknik Eğitime bağlı okullarda 'okuma etkinliği' düzenlemek amacıyla 5 kitabı 24.5.2018 tarihinde lise öğrencilerine önermişti."