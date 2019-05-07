Yazar Celil Oker için cenaze töreni

İSTANBUL (AA) - Rahatsızlığı nedeniyle 67 yaşında hayata veda eden polisiye yazarı Celil Oker'in cenaze namazı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılındı.

Cenaze namazının ardından usta yazarın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

Cenaze törenine, yazarın ailesinin yanı sıra Bilgi Üniversitesindeki öğrencileri ile yakınları katıldı.

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2002-2006 arasında başarılı yazarın öğrencisi olan Onur Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oker’in öğrencilerine baba şefkatiyle yaklaştığını belirterek, “Bildiklerini paylaşma konusunda büyük coşkuya sahip olan bir insandı. Çoğumuzun içindeki yaratıcılık tohumlarını Celil hoca filizlendirdi diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Mimarlık Fakültesi öğrencisi Barış Demirsoy ise Oker ile reklamcılık dersinde tanıştığını belirterek, “Hocamla bağımız dergi çıkarmak için kapısını çaldığımda bana gereken cesareti, motivasyonu vermesiyle gelişti. Sadece bir dönem ders almama rağmen öğrencileriyle ilişkisi o kadar sıkıydı ki onunla her türlü sırrımı paylaşırdım. Celil hoca gibi bir öğretim üyesi kolay kolay gelmez.” diye konuştu.

Kayseri'de 1952'de dünyaya gelen Oker'in ilk romanı "Çıplak Ceset" 1999'da çıktı. Aynı yıl kaleme aldığı "Kramponlu Ceset", Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman dalında birinciliğini kazanırken, iki romanının kahramanı, "Dedektif Remzi Ünal"ı ele aldığı 5 roman daha yazan Oker, 2010'da "Yenik ve Yalnız"a imza attı.

Oker'in kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya'da da okuyucuyla buluşmuştu.

