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Yazar Cengiz Dağcı doğumunun 100. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "2019 yılı boyunca hem Ahıska Türkleri hem de Kırım Tatar sürgünüyle alakalı bir seri program düzenleyeceğiz" - Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin: - "Kırım coğrafyasında tüm Türk dünyasının bir sentezi diyebileceğimiz bir kültür bulunuyor. Burası aynı zamanda da ticaret merkezi" - Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Ömeroğlu: - "Cengiz Dağcı'nın hayatının büyük bölümü İngiltere'de geçti. O Türkiye'ye gelmek istiyordu ancak bu gerçekleşemedi" - Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Yüksel: - "Dağcı eserlerinde sadece Kırım Tatarlarını değil Sovyetlerde yaşayan tüm Türkleri tasvir etti ve bu nedenle Kırım dışında yaşayan ve Kırım'ı hiç bilmeyenler için Dağcı'nın romanları çok ayrı bir öneme sahip"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Avrasya Yazarlar Birliği iş birliğinde "Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı" başlıklı anma programı düzenlendi.

Kırımlı yazar ve şair Cengiz Dağcı için YTB Genel Merkezinde düzenlenen anma programına, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

Program, Cengiz Dağcı'nın hayatını ve eserlerini anlatan kısa video gösterimiyle başladı.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, Dağcı'nın doğumunun 100. yıl dönümüne denk gelen 2019'un, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 75. yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

"2019 yılı boyunca hem Ahıska Türkleri hem de Kırım Tatar sürgünüyle alakalı seri programlar düzenleyeceğiz." diyen Eren, bu çerçevede yapılacak programlarda kitap ve belgesel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası programların olduğu bir anma günü yapılacağını söyledi.

Kırım Tatar sürgünü, tarihi ve edebiyatı denildiğinde Cengiz Dağcı'yı anmadan geçilemeyeceğini vurgulayan Eren, "Bu tür anma programlarına çok önem veriyoruz. Hangi mücadelenin verildiği ve verilen mücadelelerin farkında olmamız çok önemli." diye konuştu.

- "Kırım'da Türk dünyasının sentezi bulunuyor"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şahin, "Kırım coğrafyasında tüm Türk dünyasının bir sentezi diyebileceğimiz bir kültür bulunuyor. Burası aynı zamanda da ticaret merkezi." diye konuştu.

Cengiz Dağcı'nın Türkiye'de hiç yaşamadığını ancak yazdığı kitapların, Türkçenin en güzel eserleri arasında yer aldığını dile getiren Şahin, "Dağcı'nın romanları, her zaman Türkiye'de yaşayan Kırımlılar üzerinde etkili oldu ve onlara vatanını hatırlattı." şeklinde konuştu.

- "Dağcı'nın cenazesi Kırım'a defnedildi"

Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömeroğlu, tarihte Türklere karşı yapılan zülümlere değinerek konuşmasına başladı.

Cengiz Dağcı'nın hayatının büyük bölümünü İngiltere'de geçirdiğini hatırlatan Ömeroğlu, onun Türkiye'ye gelmek istediğini ancak bunun gerçekleşemediğini anlattı.

Ömeroğlu, Dağcı'nın ölümünün ardından cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilmesiyle ilgili sürece işaret ederek, yazarın Kırım'da ormanlık bir alana defnedildiğini söyledi.

- "Dağcı'nın eserleri tüm Türkleri anlatıyor"

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yüksel de konuşmasının ilk kısmında Dağcı'nın biyografisi ve eserlerine yer verdi.

Yüksel, Dağcı'nın eserlerinde sadece Kırım Tatarlarını değil Sovyetlerde yaşayan tüm Türkleri tasvir ettiğini ve bu nedenle Kırım dışında yaşayan ve Kırım'ı hiç bilmeyenler için Dağcı'nın romanlarının çok ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Yüksel, Dağcı'nın eserlerindeki üslup ve dilin anlattığı olaylara göre değiştiğini, yazarın normal olayları sade, kötü olayları sert ve kısa cümlelerle aktardığını kaydetti.

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Abdullah Eren Cengiz Dağcı anma YTB

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