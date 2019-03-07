Yazar Cengiz Dağcı doğumunun 100. yılında anıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Avrasya Yazarlar Birliği iş birliğinde "Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı" başlıklı anma programı düzenlendi.

Kırımlı yazar ve şair Cengiz Dağcı için YTB Genel Merkezinde düzenlenen anma programına, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

Program, Cengiz Dağcı'nın hayatını ve eserlerini anlatan kısa video gösterimiyle başladı.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, Dağcı'nın doğumunun 100. yıl dönümüne denk gelen 2019'un, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 75. yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

"2019 yılı boyunca hem Ahıska Türkleri hem de Kırım Tatar sürgünüyle alakalı seri programlar düzenleyeceğiz." diyen Eren, bu çerçevede yapılacak programlarda kitap ve belgesel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası programların olduğu bir anma günü yapılacağını söyledi.