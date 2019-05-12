HABER

Yazar Demirağ'a saldırıda 2 kişi gözaltına alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 01:31 | Son Güncelleme

FİRARİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDİ Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

FİRARİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDİ

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu ve A.A. ile N.İ.'nin yakalandığı ve öte yandan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarda, firari olarak aranan F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!
İskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeğiİskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.