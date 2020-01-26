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Yazar Hayati İnanç, depremzedeler için dua ve yardım çağrısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bağcılar’da “Can veren pervaneler” isimli konferansa katılan Yazar Hayati İnanç, Elazığ’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depreme değindi.

Bağcılar’da “Can veren pervaneler” isimli konferansa katılan Yazar Hayati İnanç, Elazığ’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depreme değindi. Depremzedeler için çağrıda bulunan İnanç, “Acı günler geçiriyoruz. Bir afete maruz kaldık. Bu kardeşlerimize dua edelim. İmtihan zamanıdır. Yapabildiğiniz kadar yardım yapın. Tam zamanı. Merhamet edersen merhamet bulursun” dedi.
Yazar Hayati İnanç, Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen “Can veren pervaneler” isimli konferansta çoğu gençlerden oluşan ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Halk Sarayı’nda gerçekleşen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı. Kendini dede ile torun arasında postacılık yapan bir kişiye benzeten İnanç, unutulmuş olan örf ve adetlerimizden ahlak kurallarına kadar birçok konuda hem bilgi verdi hem de uyarılarda bulundu.

“Kapalı olanı aç, açık olanı kapa”
Dünya sevgisinin hastalıkların başı olduğunu belirten İnanç, “Ondan kurtulmak lazım. Dünya sevgisinden kurtulmadan saadete ermek çok zor. Adama sormuşlar ‘malını mı seversin günahını mı?’, ‘Tabii ki malımı severim’ demiş. Ama sevdiğini bırakıp gidiyorsun sevmediğini götürüyorsun. ’Ne yapayım peki’ diye sordu. Cevap; ’sevdiğini götür sevmediğin bırak kalsın.’ Malını götürmek, ahirete yatırım yapmakla olur; günahını bırakmak da tövbe etmekle olur. Mutluluğun formülünü soruyorlar. Kapalı olanı aç, açık olanı kapa. Yani kapalı olan kese onu aç. Açık olan da ağız onu da kapa. Boş lafı bırak malı ver. Aldığın değil verdiğin senin. Çünkü beden almakla ruh vermekle doyar. Elini vermeye alıştır bir gün can vereceksin. Eli vermeye alışık olan canı kolay verir. Çaresi bu yani” dedi.

“Evlat annenin eseridir”
Kadınların önemine de dikkat çeken İnanç, “Evlat annenin eseridir. Ya anne yetiştirir ya da kimse yetiştiremez. Baba problem olmasın yeter. Baba olarak evladına iyilik yapacaksan anasına iyi davranacaksın. Erkeklere, hepimize, topluma, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, devlete düşen görev bu. Herhangi bir şeyi başarmış insan bilir ki; yol arkadaşının yardımı olmadan başarıya ulaşması imkansızdır” diye konuştu.
İnanç, Elazığ’da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 6.8’lik depremle ilgili de açıklamalarda bulundu. Acı günler geçirdiğimizi ifade eden İnanç, şunları söyledi:
“Bir afete maruz kaldık. Bu kardeşlerimize dua edelim. İmtihan zamanıdır. Yapabildiğiniz kadar yardım yapın. Tam zamanı. Merhamet ederseniz merhamet bulursunuz” dedi.
İnanç, programı Molla Cami’nin Peygamberimiz için yazdığı şiiri okuyarak bitirdi. Başkan Lokman Çağırıcı da ev sahibi olarak İnanç’a çiçek takdim etti.

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